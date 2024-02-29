За его голову россияне давали 100 тысяч: один из самых известных разведчиков показал свое лицо

Один из выдающихся разведчиков страны Владимир Климов впервые показал свое лицо и рассказал о своем текущем месте службы. Ранее он получил ранение во время операции по освобождению Киевщины от оккупантов.

Владимир родом из Мариуполя, начал свою военную службу в 2007 году, после чего решил уволиться. В 2014 году он откликнулся на мобилизацию и принял участие в защите Украины.

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Что известно о разведчике

В 2014 Владимир Климов принял участие в боях за Саур-Могилу. С 2015 года присоединился к 130 разведывательному батальону, где продолжил свою службу.

В 2014 году одна из самых напряженных точек на Донбассе была Саур-Могила, что размещена всего в десяти километрах от российской границы. Там военные получили приказ – выбить террористов и удерживать высоту. В течение 12 дней происходили напряженные бои, которые сопровождались обстрелами из танков, артиллерии и систем "Град", часто через границу между Украиной и Россией.

Имеет многочисленные ранения. Последнее ранение получил во время освобождения Киевщины от врага. Получил группу по инвалидности,

– говорится в сообщении.

В 2023 году Владимир Климов возобновил свою службу в Вооруженных силах Украины и сейчас работает в Территориальном Центре Комплектования.

По его словам, значительная часть лиц, которые служат в ТЦК, имеют большой военный опыт и ранения.

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