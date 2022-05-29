За неделю Объединенные силы отбили 76 атак: уничтожили 22 танка, 17 артсистем

Самые активные боевые действия проходят на Донецком и Луганском направлениях. Группировка Объединенных сил противостоит врагу.

Военные рассказали, что захватчики атакуют вдоль всей полосы обороны. Русские используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию огромных калибров, танки, минометы разных систем.

Воины ООС отбили 14 российских атак и сбили 2 ракеты Х-59МК и беспилотники "Куб" в небе Донбасса

Кроме этого, захватчики выпускают ракеты по гражданским объектам инфраструктуры и домам людей.

Что натворили кафиры

Всего за последнюю неделю россияне атаковали 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Они разрушили и повредили 62 гражданских объекта. Речь идет о 59 домах людей, электроподстанции и доме культуры.

После обстрелов только в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области погибли 3 гражданских лица. Также 2 человека кафиры ранили. Информацию по другим регионам пока уточняют.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом,

– написали военные.

Потери захватчиков

Украинские защитники нанесли российским убийцам потери. В частности, за 29 мая военные ликвидировали:

2 артиллерийские системы;

11 единиц боевой бронированной техники;

10 вражеских автомобилей.

Противовоздушная оборона над Донбасом и Луганщиной уничтожили 2 крылатые ракеты Х-59МК. Также ликвидировали 3 высокоточных беспилотных летательных аппарата типа "Куб".

ВСУ уничтожили десятки оккупантов и их склад с боеприпасами на Востоке

Результаты через неделю

За последнюю неделю группировки Объединенных сил отразили 76 вражеских атак. Россияне получили следующие потери:

22 танка;

единицу специальной техники;

17 артиллерийских систем;

67 единиц боевой бронированной техники;

1 специальный бронированный автомобиль;

28 единиц автомобильной техники (одна из них с боекомплектом).

Что касается подразделений ПВО, то они сбили российский многоцелевой вертолет К-52, 3 крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских кафиров! Вместе победим! Слава Украине!", - написали защитники.

Обратите внимание – как уничтожают российскую технику: смотрите видео