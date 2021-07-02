За несколько месяцев может быть катастрофа, – Резников об оккупированном Донбассе
Источник:"РБК-Украина"
В Кабинете Министров заявили о возможности экологической катастрофы на оккупированном Донбассе. Это может случиться уже через несколько месяцев.
О критической ситуации на оккупированной части Донбасса в комментарии изданию рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
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Донбасс на грани экокатастрофы
За несколько месяцев мы получим экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области,
– заявил Резников.
По его словам, оккупанты закрыли и затопили десятки шахт. Этим они поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуются примерно 800 тысяч человек.
В то же время председатель Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый сообщил, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк. Однако пока радиационный фон там в пределах нормы.
Напомним, ранее Украина просила ООН провести экспертизу ущерба экологии Донбасса.
Тревогу касательно экологии Донбасса били и раньше
- В конце февраля 2021 года Алексей Резников заявлял о том, что скоро в питьевую воду жителей оккупированных территорий может попасть радиация.
- В мае американские СМИ писали, что Донбассу грозит экокатастрофа. Вода, наполненная тяжелыми металлами и другими токсичными веществами, приводит к загрязнению питьевой воды. Кроме того, метан, который из шахт выталкивается на поверхность, грозит землетрясениями и взрывами.