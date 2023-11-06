За ночь были уничтожены 15 "Шахедов" и УАР X-59, – Воздушные силы

Россия каждый день атакует города нашего государства. В частности, с помощью ракет и дронов. В Вооруженных Силах сказали, сколько воздушных целей было уничтожено.

В ночь на понедельник, 6 ноября, произошел очередной массированный обстрел Украины со стороны вражеского войска. В Воздушных силах констатировали, что ПВО сбила 15 беспилотников типа "Шахед".

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Работа ПВО во время массированного удара

Отметим, что начали атаковать наше государство захватчики еще с 20:00, 5 ноября. Кроме 15 "Шахедов", противовоздушной обороной была ликвидирована одна управляемая авиационная ракета Х-59.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 15 ударных БПЛА Shahed-136/131 и одна управляемая авиационная ракета Х-59,

– говорится в сообщении.

В то же время известно, что россияне выпустили:

по одной управляемой ракете Х-31 и Х-59 с оккупированной Херсонщины;

одну противокорабельную ракету П-800 "Оникс", одну баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

22 ударных дронов Shahed-136/131 типа из района мыса Чауда в Крыму.

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