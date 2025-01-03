За первые 3 дня нового года Россия применила более 300 БпЛА и около 20 ракет, –Зеленский
3 января 2025, 20:13Читати новину українською
Российские оккупанты не прекращают атаковать украинские города. Так, захватчики за первые три дня нового года применили против Украины 300 ударных дронов и около 20 ракет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.
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Россия продолжает применять против Украины большое количество БпЛА и ракет
Владимир Зеленский отметил, что уже только за первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в частности баллистических. По его словам, значительную часть украинские воины сбили или обезвредили средствами РЭБ.
Однако, к сожалению, были попадания, есть и раненые, и погибшие. Президент выразил соболезнования всем родным и близким погибших.