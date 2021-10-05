"За" почти 250 нардепов: когда Рада рассмотрит отзыв Разумкова

Верховная Рада рассмотрит вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера уже в четверг, 7 октября. "За" свои голоса отдали 246 народных избранников.

Разумкова 5 октября отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня. Политик в ответ заявил, что не держится за должность, ведь это – лишь инструмент.

Заметьте Разумков с иронией прокомментировал отказ "Слуг народа" от встречи с ним

Разумков также подчеркнул, что не собирается затягивать процесс.

Сразу поступили письма – мы их выдали. Вчера получили заявление от Давида Георгиевича (Арахамии – 24 канал) о запуске процедуры,

– заявил Разумков.

Возражение от Разумкова