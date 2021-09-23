За полгода количество жертв среди гражданских на Донбассе выросло более чем на 50%, – ООН

В ООН заявили, что ситуация по безопасности на востоке Украины значительно ухудшилась. Только за последние полгода количество жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий возросло более чем на 50%.

Об этом рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

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По ее данным, с 1 февраля по 31 июля 2021 года Всеукраинская комиссия по правам человека зафиксировала 62 жертвы среди гражданского населения, из них:

15 погибших;

47 раненых.

Богнер рассказала, что такая негативная тенденция продолжается. В период с 31 июля по 20 сентября в результате боевых действий зафиксировали 16 жертв среди гражданского населения (2 погибших, 14 раненых).

В ООН отмечают, что это самый высокий показатель с июня 2020 года. В миссии также отметили, что режим прекращения огня 27 июля 2020 года привел к шестикратному снижению потерь среди гражданского населения, если сравнивать с периодом за год до прекращения.

Это означает, что возможно установить эффективное прекращение огня, которое защищает жизнь гражданского населения. Призываем стороны конфликта осуществить меры по прекращению огня, и таким образом значительно уменьшить влияние боевых действий на гражданское население,

– добавила Богнер.

Заметим, что Владимир Зеленский 23 сентября выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он напомнил ее участникам о войне, которая продолжается в Украине восьмой год подряд.

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Только с начала сентября мирные жители оккупированных территорий Донбасса дважды попадали под обстрелы оккупантов: