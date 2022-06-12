За последние 2 недели фронт продвинулся на 10 километров в сторону Мелитополя, – мэр Федоров
Источник:Иван Федоров
Украинским военным, перешедшим в контрнаступление на Запорожье и Херсонщине, удалось сдвинуть линию фронта. ВСУ продвинулись примерно до 10 километров в сторону Мелитополя.
ВСУ достаточно существенно продвинулись в направлении Херсона, – Федоров
Соответствующую информацию озвучил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц силы россиян существенно уменьшились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.
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Федоров, которого удалось вернуть из российского плена, сообщил о двух важных событиях, произошедших за последние две недели.
В первую очередь речь идет о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины на Херсонском направлении.
На сегодняшний день ВСУ достаточно существенно продвинулись в направлении Херсона. Нас тоже это вдохновляет, ведь это направление в сторону Мелитополя,
– сказал Федоров.
В то же время, по его словам, прямо со стороны Запорожья в направлении Мелитополя за последние 2 недели фронт продвинулся от 5 до 10 километров.
"Это адская работа, которую каждый день, рискуя своими жизнями, выполняют наши защитники", – сказал городской голова.
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ВСУ перешли в контрнаступление в Запорожье и Херсонской области: что известно
- Украинские силы перешли в контрнаступление в Запорожской и Херсонской областях, часть территории которых оккупировали россияне.
- 11 июня стало известно, что украинские военные смогли вернуть контроль над поселком Таврическое .
- Об успехах ВСУ сообщал и президент Владимир Зеленский. Кроме возвращения Таврического, он отмечал успехи в Запорожской области .
- Украинские военные регулярно наносят урон врагу. В частности, 9 июня украинская авиация нанесла удар по позициям российских войск сразу в 5 населенных пунктах Херсона.
- 10 июня разведчики ВСУ во время операции на Юге уничтожили группу десантников оккупационных войск России. Благодаря этому даже удалось захватить вооружение противников.
- Более того, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович информировал, что ВСУ обезвредили батальонную тактическую группу россиян.
- Украина будет освобождать оккупированные территории постепенно , чтобы не нанести ущерб местному населению. Соответствующее заявление сделал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.