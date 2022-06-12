За последние 2 недели фронт продвинулся на 10 километров в сторону Мелитополя, – мэр Федоров

Украинским военным, перешедшим в контрнаступление на Запорожье и Херсонщине, удалось сдвинуть линию фронта. ВСУ продвинулись примерно до 10 километров в сторону Мелитополя.

ВСУ достаточно существенно продвинулись в направлении Херсона, – Федоров

Соответствующую информацию озвучил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц силы россиян существенно уменьшились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

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Федоров, которого удалось вернуть из российского плена, сообщил о двух важных событиях, произошедших за последние две недели.

В первую очередь речь идет о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины на Херсонском направлении.

На сегодняшний день ВСУ достаточно существенно продвинулись в направлении Херсона. Нас тоже это вдохновляет, ведь это направление в сторону Мелитополя,

– сказал Федоров.

В то же время, по его словам, прямо со стороны Запорожья в направлении Мелитополя за последние 2 недели фронт продвинулся от 5 до 10 километров.

"Это адская работа, которую каждый день, рискуя своими жизнями, выполняют наши защитники", – сказал городской голова.

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