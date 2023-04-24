За последние 3 суток у нас на Юге мощные результаты работы, – Гуменюк
Наталья Гуменюк рассказала, что сейчас происходит на Южном направлении. В последние дни украинские защитники показывают очень мощные результаты работы.
Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что за последние 3 дня потери россиян на Юге значительно выросли. Об этом пишет 24 Канал.
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Последние 3 дня ВСУ наносят мощные удары по россиянам на Юге
Гуменюк рассказала, что сейчас украинские защитники подчищают левый берег от российских захватчиков. Последние дни результаты работы "очень мощные".
Буквально 3 последних дня у нас достаточно мощные результаты нашей боевой работы,
– сказала она.
По ее словам, за сутки на Южном направлении удается уничтожать от 13 до 20 единиц техники. В частности, хорошо удается попадать и уничтожать:
- артиллерийские установки,
- танки,
- автобронетехнику,
- средства ПВО врага.
Продолжается зачистка передовой
Наталья Гуменюк уточнила, что сейчас продолжается работа по зачистке передовой полосы левого берега Днепра. Она подчеркнула, что операция очень мощная, однако пока это контрбатарейный режим борьбы. Также она снова попросила дать военным возможность выполнять свою работу тихо.
Если верить в нас и дать нам возможность поработать в тишине, мы обязательно сделаем хорошие новости,
– подчеркнула Гуменюк.
Из-за выводов некоторых аналитиков россияне активнее атакуют Херсон
- Ряд аналитиков пришли к выводу, что ВСУ якобы уже на левом берегу Днепра. Наталья Гуменюк подчеркнула, что следует доверять достоверным источникам информации и понимать, что такое выводы аналитиков, и что есть отчет о проведенной боевой работе. Она в очередной раз напомнила, что условия военной операции требуют тишины, пока ситуация не будет достаточно безопасной для наших военных.
- Также Гуменюк добавила, что враг реагирует на такие информационные вбросы. В частности, из-за таких сообщений россияне существенно усилили атаки по противоположному берегу, именно поэтому последние обстрелы по Херсонскому району так мощны.
- Между тем, заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский подчеркнул, что ВСУ ежедневно работают над поражением врага на левом берегу Днепра. Он тоже сказал, что сейчас нашим защитникам очень необходима информационная тишина, ведь информация в условиях войны – это оружие, которое может убивать.