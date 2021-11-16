За расследование аварии с участием "слуги" Ковалева взялось ГБР

Государственное бюро расследований расследует аварию с участием народного депутата Алексея Ковалева. ДТП произошло утром 15 ноября на трассе Киев – Одесса.

О том, что аварию расследует ГБР, сообщили в этом ведомстве, не назвав фамилии и фракционную принадлежность парламентария. Однако информированный источник отметил, что говорится об инциденте со "слугой" Ковалевым.

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ГБР взялось за дело о ДТП с Ковалёвым

В Бюро рассказали, что авария произошла утром 15 ноября, когда водитель грузовика совершал разворот в предусмотренном для этого месте на трассе Киев – Одесса. Там произошло столкновение MAN и легковушки, которой управлял нардеп.

В результате Ковалев получил вывихи, ссадины и рваную рану верхней губы. Водитель грузовика обошелся без травм.

Признаков алкогольного опьянения у водителей не обнаружили. Поэтому, подчеркнули в ГБР, нет оснований привлекать кого-то из водителей к уголовной ответственности. Однако досудебное расследование в производстве продолжается.

Авария с участием Ковалева: что известно