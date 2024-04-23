За рубежом приостановили выдачу готовых документов украинцам: что говорят в паспортном сервисе
Источник:"Документ"
В паспортном сервисе приостановили выдачу готовых документов. Ограничения действуют в иностранных подразделениях государственного предприятия "Документ".
Информацию об этом предприятие сообщило 23 апреля. Перед этим Дмитрий Кулеба заявил, что за рубежом приостановили предоставлять услуги мужчинам призывного возраста.
Смотрите также Военный учет для мужчин за рубежом: будут ли выдавать им повестки
Что известно об остановке выдачи документов
К сожалению, по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях государственного предприятия "Документ",
– заявили в паспортном сервисе.
Там отметили, что подача заявления-анкеты для оформления паспортных документов можно подавать в обычном режиме. Также есть исключения. В частности, выдают паспорта детям до 12 лет. Ведь им не нужна биометрическая верификация.
"Зарубежные филиалы сообщат всех пользователей услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП "Документ", – заявили в сервисе.
Консульства за рубежом не предоставляют услуги мужчинам призывного возраста
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что консульства за рубежом приостановили предоставление услуг украинцам призывного возраста.
- Приостановили это делать с приближением вступления в действие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".
- Дмитрий Кулеба заявил, что пребывание за рубежом не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Ведь обновлять данные в ТЦК и СП было обязанностью и до нового закона.
- Министр заявил: "Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, – то так это не работает".
- Он призвал ждать разъяснений от Министерства иностранных дел.