За рулем – человек в красном: в ГБР допросили Трухина и изучили видео с камер на трассе

В Государственном бюро расследований изучили материалы с видеокамер от Полтавы до Киева. На этих кадрах – то, как передвигалась машина с нардепом Александром Трухиным к месту ДТП.

Следователи Бюро обнаружили, что на всех видео с камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилось лицо в одежде красного цвета. А на обнародованных с места аварии кадрах видно, что сам Александр Трухин был в белой рубашке.

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Водителя в красном зафиксировала и последняя рабочая камера

Водителя именно в красной одежде зафиксировала и последняя, ​​к тому времени рабочая камера, расположенная в центре Борисполя. Однако на самом участке, где произошло ДТП, камер наблюдения нет – они были демонтированы.

В ГБР был назначен ряд экспертиз

Именно поэтому в ГБР назначили ряд экспертиз, которые установили бы личность водителя в момент аварии. Пока завершили 4 из них, пятая – в процессе. Уже после ее завершения можно будет говорить точно, кто именно управлял автомобилем.

В Бюро говорят, что исследовали уже множество материалов, дело насчитывает уже 5 томов.

В Государственном бюро расследований говорят, что обращались официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но там почему-то этого не сделали.

ГБР обнародовало скриншоты с видео / Фото ГБР

Бюро выясняет, почему видео с патрульных камер не передали раньше

В ГБР говорят, что обратились к журналистам "Украинской правды" с просьбой предоставить все материалы расследования и сообщить об их источниках. Сейчас следователи выясняют, почему видео не попало к ним раньше – после запроса к МВД.

В деле допросили свидетелей – в том числе самого нардепа Трухина, других участников ДТП и полицейских.

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Почему в ГБР вызвали полицейского Сергея Петрика В Бюро рассказали, что полицейский, видео с камеры которого обнародовано журналистами, был вызван на допрос повторно – в качестве свидетеля. Следователи должны выяснить, в частности, почему он не сообщил на предварительном допросе в ГБР эту информацию. Намерений выдвигать подозрение правоохранителю не имеют.

Смотрите видео с камер наблюдения на трассе:

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