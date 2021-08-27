За "скабеевщину": Герасимьюк объяснила, почему надо лишить лицензии канал "НАШ"

Решение судиться об отмене действия лицензии на вещание телеканала "НАШ" принято за "скабеевщину". Напомним, Ольга Скабеева – одна из главных российских пропагандисток и украинофобок.

Итак, под "скабеевщиной" прежде всего подразумевается антиукраинская пропаганда. Обо всем этом рассказала глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

К теме У Нацсовета есть вопросы к медведчуковской Панченко: вела Славянский базар и ездила к Лукашенко

"НАШ" хотят лишить лицензии за антиукраинскую пропаганду

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подал в суд – там хотят, чтобы канал "НАШ" лишили лицензии. Глава Нацсовета Ольга Герасимьюк объяснила журналистам, что такое решение было принято из-за "скабеевщины", звучавшей в эфире указанного телеканала.

Как раз недавно мы приняли решение об отмене лицензии для телеканала "НАШ" – именно за "скабеевщину",

– сказала Герасимьюк.

И добавила, что в эфире этого канала антиукраинская пропаганда звучала "симптоматично и систематично".

Те, кто стоит за каналом, как рассказала председательница Нацсовета, "запустили бешеную хейтерскую волну, чтобы просто достать лично каждого из нас, кто голосовал за решение о передаче в суд дела о лишении этого канала лицензии". Но Нацсовет это, конечно, не остановит.

Вероятное лишение лицензии канала "НАШ": что известно

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 19 августа сообщил, что обратится в суд для аннулирования лицензии канала "НАШ" (принадлежит пророссийскому политику Евгению Мураеву).

В партии "Слуга народа" прокомментировали ситуацию. Там напомнили, что "НАШ" уже 14 раз привлекали к ответственности за разжигание ненависти и вражды, потому аннулирования лицензии – единственный выход.

С другой стороны, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков имеет иное мнение – он считает, что нельзя наказывать телеканалы за мысли, которые озвучивают гости в прямых эфирах.

Читайте также Я таких гостей к себе не приглашаю, – Данилов пригрозил каналу "НАШ"