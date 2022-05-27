За сутки россияне разрушили в Донецкой области 94 гражданских объекта: есть погибшие и раненые

За минувшие сутки российская армия целенаправленно разрушила 94 гражданских объекта в Донецкой области. Под вражеским огнем оказались 11 населённых пунктов региона.

Такая информация была опубликована в телеграмм-канале Национальной полиции Украины. Правозащитники задокументировали последствия российских ударов по гражданской инфраструктуре Донбасса. Сообщили также о погибших и раненых в результате вражеского нашествия.

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По данным Национальной полиции, россияне обстреляли 11 населённых пунктов Донецкой области. Значительные разрушения получили 76 жилых домов, школа, пожарная часть, база отдыха, 13 предприятий.

Фото разрушений, причиненных Россией / источник Национальная полиция Украины:

Под прицелом в орды террористов были такие населенные пункты, как Авдеевка, Соледарь, Лиман, Святогорск, Железное, Бахмут, Марьинка, Райгородок, Крещение, Заря, Выемка. Оккупанты пытаются стереть с земли те территории, которые изначально пытаются "асвобадить". Весь мир увидел, что Россия войной забирает у других стран части территорий и совсем не пытается там создать лучшие условия для прикрываемых русскоязычного населения.

Наемники Кремля били по Донетчине из реактивных систем залпового огня "Ураган", тяжелой артиллерии, танков, стрелкового оружия.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины,

– отметили в Нацполиции.

Какая ситуация в Донецкой области: последние новости

27 мая Генштаб сообщил, что противник пытается отрезать украинские подразделения от основных сил ВСУ на Бахмутском направлении. В частности, оккупанты стремятся нарушить маршрут логистического обеспечения. В целом на Донецком направлении оккупанты продолжают активно наступать.

За сутки 25 мая русские войска атаковали 41 населенный пункт Донецкой и Луганской областей. Из-за бесчеловечных действий противника погибли 6 человек, еще 12 – ранены. В частности, орда попала в железнодорожное полотно и постройки Укрзализныци в городе Покровск. Напомним, что именно оттуда происходит эвакуация мирных жителей из Донбасса.

26 мая Генштабу ВСУ доложил, что оккупанты сосредоточили основные усилия на том, чтобы взять под полный контроль Лиман . В частности, на Донецком направлении российская армия пытается улучшить свое тактическое положение у Северодонецка и Авдеевки. Оккупанты в очередной раз применяли артиллерию и силы штурмовой авиации на Донбассе.

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