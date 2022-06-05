За сутки ВСУ вывели из боя в Запорожье 27 россиян, уничтожили технику и позицию вражеского отделения

Военнослужащие Сил обороны продолжают держать оборону в Запорожском направлении. Они дают достойный ответ врагу и уничтожают его живую силу и технику.

За прошедшие сутки, 4 июня, ситуация на юго-восточном направлении существенно не изменилась. Подразделения Сил обороны держат рубежи и защищают нашу землю от русского оккупанта.

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Вчера враг не предпринимал активных наступательных действий. Преимущественно он пытался сдержать подразделения сил обороны и был сконцентрирован на том, чтобы удержать занятые рубежи.

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ

Россияне нанесли огневое поражение по позициям украинских войск и нанесли авиационный удар самолетом Су-25 в районе Каменское. Кроме того, враг обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения со всего спектра вооружения в районе населенных пунктов: Каменское, Орехов, Малиновка, Ольговское, Зеленое поле, Темеровка, Новополь, Новоселка, Красное, Времевка, Успеновка, Гуляйполе, Новое Железнодорожное, Юрковка, Малая Токмачка и Белогорье.

В отдельных районах россияне проводили воздушную разведку с применением БПЛА. Также они усовершенствовали оборудование второй линии обороны.

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районе Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области, усилили свои подразделения в районе Васильевки.

Новые потери россиян в Запорожье

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили на Запорожье:

8 кафиров, еще 19 ранили;

2 танка;

1 боевую бронированную машину;

4 единицы автомобильной техники;

1 миномет.

Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили одну позицию вражеского отделения.

Ситуация в регионе:

Оккупанты продолжают цинично нарушать нормы Международного гуманитарного права и правила ведения войны. В частности, вчера они обстреляли из РСЗО гражданскую инфраструктуру и мирные домохозяйства в районе Орехова и Гуляйполя. Одна женщина погибла.

В Родах российские захватчики похитили местного мужчину и увезли в неизвестном направлении.

В Токмаке оккупационная "власть" назначила на должность главы отдела по делам молодежи и спорта Токмакского городского совета Шаповала Валерия Дмитриевича. Он согласился сотрудничать с врагом и выполняет их распоряжения.

Временно неподконтрольными территориями области остаются Бердянский район, Мелитопольский район, Васильевский район, Пологовский район (кроме городов Орехов и Гуляйполе).

Местные власти дали разрешение гражданам ездить из Запорожья на временно оккупированные территории собственным транспортом. В Запорожье уже сформировалась очередь из автомобилей.

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