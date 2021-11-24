За Труханова залог в 30 миллионов внес Новинский, - СМИ

За Геннадия Труханова 23 ноября внесли необходимую сумму залога в размере 30 миллионов гривен. СМИ пишут, что сделал это пророссийский народный депутат Вадим Новинский.

О том, кто именно внес деньги за мэра Одессы Геннадия Труханова, издание сообщает со ссылкой на источники в окружении Новинского.

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Залог за Труханова внес Новинский

Денежный залог за Труханова перечислили вечером 23 ноября – это 30,2 миллиона гривен. Собеседник рассказал, что деньги дал народный депутат Вадим Новинский.

Напомним, ранее стало известно, что Труханов выполнил условие, чтобы остаться на свободе, однако сделал это с опозданием в 1 день. Эту информацию 24 каналу подтвердили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда. В случае неуплаты САП потребовала бы отправить политика в СИЗО.

Дело Труханова: в чем подозревают мэра Одессы

Геннадий Труханов является фигурантом не одного уголовного дела. В том, по которому внесли залог, одесского мэра и еще 5 человек подозревают в создании преступной организации.

Злоумышленники вроде бы контролировали городские власти и передавали земли общины под застройку "нужным" фирмам и занимались незаконной приватизацией и хищением бюджетных денег.

Все фигуранты уголовного дела свою вину отрицают.