За Труханова залог в 30 миллионов внес Новинский, - СМИ
Источник:"Украинская правда"
За Геннадия Труханова 23 ноября внесли необходимую сумму залога в размере 30 миллионов гривен. СМИ пишут, что сделал это пророссийский народный депутат Вадим Новинский.
О том, кто именно внес деньги за мэра Одессы Геннадия Труханова, издание сообщает со ссылкой на источники в окружении Новинского.
Читайте также "Получит ореол мученика": залог за Труханова может внести пророссийский олигарх Новинский
Залог за Труханова внес Новинский
Денежный залог за Труханова перечислили вечером 23 ноября – это 30,2 миллиона гривен. Собеседник рассказал, что деньги дал народный депутат Вадим Новинский.
Напомним, ранее стало известно, что Труханов выполнил условие, чтобы остаться на свободе, однако сделал это с опозданием в 1 день. Эту информацию 24 каналу подтвердили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда. В случае неуплаты САП потребовала бы отправить политика в СИЗО.Справка. Вадим Новинский – пророссийский бизнесмен и политик, регулярно входит в рейтинг самых богатых людей Украины от Forbes. Является с торонником, меценатом и "диаконом" Московского патриархата. Украинское гражданство получило в 2012 году. Действующий народный депутат, представляет "Оппозиционный блок".
Дело Труханова: в чем подозревают мэра Одессы
- Геннадий Труханов является фигурантом не одного уголовного дела. В том, по которому внесли залог, одесского мэра и еще 5 человек подозревают в создании преступной организации.
- Злоумышленники вроде бы контролировали городские власти и передавали земли общины под застройку "нужным" фирмам и занимались незаконной приватизацией и хищением бюджетных денег.
- Все фигуранты уголовного дела свою вину отрицают.