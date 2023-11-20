Серьезная неисправность в новом самолете: в 2022 году Польша расследовала покушение на Дуду

20 ноября 2023, 08:49
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Збигнев Парафянович

Весной 2022 года Польша расследовала возможное покушение на президента Анджея Дуду и начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Польша расследовала возможное покушение на Анджея Дуду и генерала Раймунда Анджейчака. Об этом рассказал польский журналист Збигнев Парафянович в своей книге Polska na wojnie ("Польша на войне").

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Подробности инцидента

25 марта Анджей Дуда и генерал Раймунд Анджейчак летели в Жешуве на встречу с президентом США Джо Байденом. Однако в какой-то момент на их самолете Boeing 737-800 NG пришлось совершить аварийную посадку. Это притом, что борт был новым.

Пассажиры заявляют, что они были близки к смерти из-за неисправности триммера – чтобы безопасно сесть, пилоты боролись с ручками управления. После посадки делегация пересела на другой самолет.

Тогда в качестве одной из вероятных причин неисправности рассматривали возможность диверсии или покушения на убийство.

Напомним, что в 2010 году в России разбился польский правительственный самолет, на котором находился президент Польши Лех Качинский и первые лица страны.

Главное о смерти Качинского в России

  • 10 апреля 2010 года польский самолет Ту-154М №101 упал возле Смоленска в России – на борту находилась делегация Польши, летевшей в Катынь, чтобы почтить жертв казненных польских военнопленных в 1940 году.
  • Среди жертв были президентские супруги Качинские, его жена, военное командование страны, политики, а также общественные и религиозные деятели – все погибли. Всего в авиакатастрофе погибли 96 человек – 88 пассажиров и 8 членов экипажа.
  • В 2018 году комиссия нашла остатки взрывчатки. В 2020 году Польша ходатайствовала об аресте трех диспетчеров, которые тогда дежурили в аэропорту Смоленск-Северный, однако Россия отказалась их выдать.
  • Расследование дела продолжается.

 

Автор: Анастасія Кушпіт