Могут забирать водительское удостоверение: военнообязанных-нарушителей внесут в реестр должников

Мобилизация остается топ-темой в украинском обществе. Законопроект о ней пока не стал законом, бурные обсуждения продолжаются.

В СМИ появились сообщения о том, что Валерий Залужный во время одного из обсуждений объяснял, что нуждается в людях. Но идею о привлечении в армию заключенных и судимых он не поддержал, поскольку армия не для плохих людей.

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Ограничат право управлять авто и не только: что предусматривает для нарушителей законопроект

В законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" говорится о временных мерах, которые могут быть введены для граждан во время проведения мобилизации.

Согласно им, граждан могут ограничить в управлении авто и распоряжении средствами – об этом говорится на странице 67 законопроекта. Еще их могут внести в реестр должников.

Военнообязанные и резервисты, не исполнившие обязанности, определенные частью третьей статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", по сообщению руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки вносятся в Единый реестр должников и к ним применяются следующие ограничения в виде:

запрета выезда за границу;

запреты на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказа в заключении кредитного договора, договора ссуды;

приостановки получения льгот и услуг от государства.

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Впрочем, в законопроекте отмечено, что эти меры – временные.

Их прекратят, если военнообязанный или резервист исполнит обязанности, определенные частью третьей статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" путем предоставления руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщения об исключении военнообязанного или резервиста из Единого реестра должников. То есть если военнообязанный появится в часть.

В статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в части 3 сказано, что во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки) или в сроки, определенные командирами воинских частей.

Залужный уволил внештатных помощников из-за скандала

Скорее всего, законопроект о мобилизации не будет принят в оригинальном виде – об этом уже заявляли разные должностные лица и депутаты. Однако общество стремится к качественной коммуникации и пониманию, что будет дальше.

Волонтер Алла Мартынюк, которая была внештатной помощницей Залужного, некорректно высказалась по поводу мобилизации во время интервью, из-за чего попала в скандал. Общество возмутилось, а Залужный уволил своих помощников-консультантов на общественных началах. Все детали вы можете узнать здесь.