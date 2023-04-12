У российских элит будут забирать паспорта: может ли это спровоцировать бунты

По данным Института изучения войны, российские спецслужбы изымают паспорта у российских чиновников. Все, чтобы они не бежали за границу. К тому же премьер России Михаил Мишустин запретил правительству выезжать за границу без его разрешения.

Но мобилизация этого не касается. Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Он отметил, что тот факт, что у российских элит забирают паспорта – им не понравится.

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"В целом надо понимать, что российские элиты вообще на 90% недовольны происходящим и проклинают в своем узком кругу Путина", – заявил он.

Так говорят все

Политолог отметил, что разговор музыкального продюсера Иосифа Пригожина и российского миллиардера Фархада Ахмедова, которые обсуждали недовольство российским диктатором и войну против Украины, абсолютно показателен.

"Как только этот разговор выложили, я прислал его своему визави, который работает в правительственных кругах (России – 24 Канал). И я говорю: "Послушай. Вроде лояльные люди, а рассуждают как оппозиционеры", – заявил Галлямов.

На что собеседник ответил, что такие разговоры слушает 24 часа 7 дней в неделю. Мол, все так говорят.

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Недоверие Путина

В целом, российский истеблишмент настроен очень значит по-антипутински. И этот шаг с изъятием паспортов является доказательством того, что Путин тоже так же ситуацию воспринимает. То есть, он им не доверяет,

– подчеркнул он.

Диктатор опасается, что российская элита начнет убегать из страны-агрессора из-за своего недовольства.

"И, конечно, такое недоверие с его стороны и невозможность куда-то уехать, оно, конечно, разозлит их. Но станет ли это "соломинкой", которая сломает хребет верблюда… не знаю. Ведь с другой стороны, они все его очень боятся", – отметил он.

Мол, то люди из окна выпадают, то происходят странные самоубийства целыми семьями.

"За прошлый год многие такие истории видели. И трусы "Новичком" могут смазать, в частности, на Западе, если сбежишь", – добавил он.

Сильный страх элиты

Все потому, что страх у российской элиты силен и не факт, что ныне по факту она возмутится.

"Все же, я думаю, в конце концов рванет точно в какой-то момент", – подчеркнул политолог.

Ведь разногласия между обезумевшим тираном и реальными потребностями нации – диаметрально противоположные вещи.

Что приведет к революции

"И в таких ситуациях всегда происходит революция. Вопрос – сколько времени на ее подготовку, ее осуществление уйдет, ведь страх – серьезный фактор и на нем некоторое время можно держаться", – сказал Аббас Галлямов.

Он предполагает, что вероятнее всего, это произойдет после определенных серьезных поражений на фронте.

"По-моему, довольно близко мы подошли осенью прошлого года, когда были разбиты российские войска сначала под Харьковом, потом отступили из-под Херсона. И тогда в тот момент режим, очевидно, пошатнулся", – заявил политолог.

И тогда на это указывало много косвенных признаков.

В тот момент (режим – 24 Канал) удержался. Если еще будет волна таких же поражений, то на этот раз не факт, что выдержит. Надо, чтобы люди почувствовали, что режим резко ослаб,

– рассказал он.

Мол, тогда, конечно, народ будет недоволен и сможет восстать.

"И элиты могут начать действовать, чтобы предпринять попытку какого-то переворота. И силовики в этом могут участвовать", – подытожил Аббас Галлямов.

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