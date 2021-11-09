Забрали из-под границы Польши: Беларусь силой перевезла сотни мигрантов под литовскую границу
Источник:Delfi
Беларусь перевезла часть нелегальных мигрантов из-под границы с Польшей к литовской. Известно, что машинами перевезли несколько сотен человек.
Среди них были как дети, так и люди постарше. Известно, что людей перевозили в ночь с 8 на 9 ноября.
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Беларусь перевезла мигрантов под литовскую границу
Группа из 500 мигрантов была доставлена к литовской границе из границы с Польшей. Там несколько тысяч нелегальных мигрантов пытаются уехать в Польшу из Беларуси,
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что:
- вооруженные белорусские пограничники проинструктировали людей и распорядились, чтобы они ночью шли в Литву;
- для этого им сказали разделиться на группы по 20 – 25 человек и ждать дальнейших указаний;
- позже приказали разбиться на группы по 5 – 7 человек;
- мигрантов свозили военными машинами.
Мигранты рассказали, как их перевозили силой
Нелегалы рассказали, что белорусские военные поздно вечером 8 ноября силой посадили их в военные грузовики и увезли в неизвестном направлении. Беженцы рассказали, как все происходило:
- было темно, когда появилось много военных;
- мы с воскресенья были возле польской границы, возле АЗС;
- белорусские военные были там с обеда в понедельник, они были с собаками, вооружены;
- вечером их стало больше, на них была другая униформа, как у солдат.
Тех, кто был не в центре лагеря, посадили в большие машины, всех – детей, семьи, 500 человек. Приказывали садиться, сказали, что повезут в Польшу. Люди плакали, просили никуда не везти, не отделять от лагеря и близких. Тогда белорусские пограничники начали стрелять в воздух,
– рассказал мигрант.
Впоследствии их посадили в машины и везли в течение часа. Мигранты разбили лагерь возле литовской границы, а именно возле села Кадыш в Беларуси. Некоторые из них группами пытались проникнуть на территорию Литвы.
По данным источников издания, среди 500 перевезенных людей – молодые мужчины, женщины, дети до 12 лет (самому младшему всего 5 месяцев) и пожилые люди.
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Напряжение ситуации на границе Беларуси с Польшей и Литвой
- На польско-белорусской границе 8 ноября была замечена большая колонна беженцев.
- Представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал такие действия наибольшей попыткой насильственного проникновения в страну.
- Польша объявила боевую готовность на границе с Беларусью. Ее охраняют 12 тысяч военных.
- 9 ноября стало известно, что многие белорусские силовики отправились в лагерь мигрантов, которые с 8 ноября штурмуют границу с Польшей. Ранее сообщалось, что вооруженные мужчины двигаются в направлении пограничного пункта пропуска "Кузня".