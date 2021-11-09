Забрали из-под границы Польши: Беларусь силой перевезла сотни мигрантов под литовскую границу

Беларусь перевезла часть нелегальных мигрантов из-под границы с Польшей к литовской. Известно, что машинами перевезли несколько сотен человек.

Среди них были как дети, так и люди постарше. Известно, что людей перевозили в ночь с 8 на 9 ноября.

Заметьте Белорусские мигранты подтвердили, что в геополитических играх страдают невинные

Беларусь перевезла мигрантов под литовскую границу

Группа из 500 мигрантов была доставлена ​​к литовской границе из границы с Польшей. Там несколько тысяч нелегальных мигрантов пытаются уехать в Польшу из Беларуси,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что:

вооруженные белорусские пограничники проинструктировали людей и распорядились, чтобы они ночью шли в Литву;

для этого им сказали разделиться на группы по 20 – 25 человек и ждать дальнейших указаний;

позже приказали разбиться на группы по 5 – 7 человек;

мигрантов свозили военными машинами.

Мигранты рассказали, как их перевозили силой

Нелегалы ​​рассказали, что белорусские военные поздно вечером 8 ноября силой посадили их в военные грузовики и увезли в неизвестном направлении. Беженцы рассказали, как все происходило:

было темно, когда появилось много военных;

мы с воскресенья были возле польской границы, возле АЗС;

белорусские военные были там с обеда в понедельник, они были с собаками, вооружены;

вечером их стало больше, на них была другая униформа, как у солдат.

Тех, кто был не в центре лагеря, посадили в большие машины, всех – детей, семьи, 500 человек. Приказывали садиться, сказали, что повезут в Польшу. Люди плакали, просили никуда не везти, не отделять от лагеря и близких. Тогда белорусские пограничники начали стрелять в воздух,

– рассказал мигрант.

Впоследствии их посадили в машины и везли в течение часа. Мигранты разбили лагерь возле литовской границы, а именно возле села Кадыш в Беларуси. Некоторые из них группами пытались проникнуть на территорию Литвы.

По данным источников издания, среди 500 перевезенных людей – молодые мужчины, женщины, дети до 12 лет (самому младшему всего 5 месяцев) и пожилые люди.

Мигрантов силой перевезли на границу с Литвой: смотрите видео

Напряжение ситуации на границе Беларуси с Польшей и Литвой