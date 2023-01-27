Теперь новый порядок: правительство утвердило процедуру бронирования военнообязанных

С начала полномасштабного вторжения в Украине действует всеобщая военная мобилизация, однако руководители определенных предприятий могут забронировать своих работников от призыва. Собственно, Кабинет Министров определил новый порядок этой процедуры.

В пьяницу, 27 января, украинские чиновники приняли немало важных решений, в частности о запрете выезда чиновников за границу и о порядке бронирования работников от мобилизации. Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что решение об отсрочке будет приниматься Минэкономики.

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Критерии бронирования критически важны для нашей экономики

Чиновник констатировал, что правительство утвердило порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые крайне важны для того, чтобы наша экономика стабильно функционировала.

Установлено, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Минэкономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены,

– написал Мельничук.

Заметим, что в его сообщении речь не идет о том, какой именно порядок бронирования работников определили чиновники. Очевидно, что соответствующий документ, в котором все прописано, появится на сайте Правительственного портала через некоторое время.

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Общая мобилизация продолжается: что нужно знать

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что граждане Украины, которые находятся за границей более трех месяцев, обязаны встать на консульский учет. Собственно, это также касается нового порядка бронирования.

Кроме того, юристы констатировали, что руководители имеют право вручать повестки своим работникам. В то же время работодатели должны контролировать прибытие военнообязанных граждан в ТЦК.

По словам того же Романа Горбача, вручать повестки могут также другие должностные лица, предусмотренные законодательством. Скажем, речь идет даже о руководителях ЖЭКов. Однако – только тем мужчинам, которым от 18 до 60 лет.



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