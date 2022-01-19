Зачем им свергать Путина, — Каспаров о возможности "дворцового переворота" в Кремле

Надежды на смену власти в России уже в ближайшее время полностью тщетны. В то же время ближайшее окружение Владимира Путина не видит смысла в том, чтобы его "сбросить".

Об этом в программе Елены Требушной "Первые лица" на 24 канале заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров. Для того чтобы в России произошел "дворцовый переворот", нужны большие политики, которые могли бы пойти на такие крайние меры, осознавая угрозу для себя.

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По словам Каспарова, в нынешней России таких людей нет. В то же время близкому окружению главы Кремля это совершенно не нужно.

Зачем им сбрасывать Путина? У этого узкого круга все хорошо. Они чувствуют себя "королями горы",

– заявил оппозиционер.

Если бы окружение Путина верило в то, что ему грозит настоящая опасность в случае вторжения России в Украину, то тогда, вероятно, оно бы о чем-то задумалось.

Россия не исключает возможности размещения наступательного вооружения на территории Украины. В то же время в Кремле заявили, что "не собираются нападать".

Каспаров предположил, что своеобразный комплекс вседозволенности перешел от Путина к его ближайшему окружению. В то же время, понятно, что это "либеральное" крыло не влияет ни на что.

"Это своеобразные консильеры при мафии, которые должны гарантировать неприкосновенность финансовых потоков. Однако при этом они не могут никак влиять на принятие глобальных решений", – добавил оппозиционер.

Стоит прочесть В Европе говорят, что Россия может вторгнуться в Украину в ближайшие дни.

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