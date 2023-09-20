18 роскошных резиденций и несколько миллиардов долларов: что есть во владениях Лукашенко

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, являющийся самым богатым человеком Беларуси, строит очередную роскошную резиденцию в центре Минска. Ранее на месте нового поместья размещалось медицинское учреждение.

Для обустройства здания в еще одну резиденцию для белорусского диктатора потратили более 14 миллионов долларов. Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу о заоблачном состоянии авторитарного лидера Беларуси.

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А белорусы вообще знают

Реконструкцию здания производят для того, чтобы диктатор имел кабинет председателя Всебелорусского народного собрания. Лукашенко над должностью президента выстраивает должность сверхпрезидента.

В целом самопровозглашенный президент Беларуси имеет 17 резиденций, не считая новосозданную, из которых 7 только в одном Минске. Однако даже такое нескромное количество домов не устраивает Лукашенко.

Я помню, когда я был министром, мне сразу предложили правительственное здание в поселке Дрозды, в котором еще со времен Советского Союза проживают члены правительства. Я отказался, потом еще предлагали в Крылово,

– сказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета.

Лукашенко, вероятно, построил бы себе резиденцию и в Париже, если бы мог туда ездить, отметил Латушко. Очевидно, белорусский узурпатор считает себя арабским шейхом, потому что даже имеет свой гарем. У него есть золото, бриллианты, дворцы, Maybach, Tesla и целый парк подаренных автомобилей, еще 4 самолета и 1 вертолет.

Жадный человек. В то же время 20-25% белорусов до сих пор поддерживают Лукашенко. Интересно, вообще ли они в курсе, столько богатства украл самопровозглашенный президент для того, чтобы жить в люксе.

– добавил руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси.

Семья Лукашенко – самая богатая в Беларуси. Его состояние оценивают минимум в 8 миллиардов долларов. Однако, по мнению Латушко, они на самом деле в несколько раз больше. Свои деньги диктатор хранит в Арабских Эмиратах.

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Плюс один бункерный

У Лукашенко уже давно есть бункеры. В частности, в одной из резиденций есть озеро, под которым еще с советских времен находится бомбоубежище на случай ядерного удара. Вода позволяет поглотить определенную мощность от нанесенного удара и обеспечивает большую безопасность такого ядерного бомбоубежища.

Подобные бункеры у самопровозглашенного президента есть во Дворце Независимости и других резиденциях. Вполне возможно, что бомбоубежище построили и в новом поместье.

"Лукашенко боится. Он захотел иметь ядерное оружие, поэтому ему нужны ядерные бомбоубежища. Диктатор, прежде всего, думает о себе. Очередной бункерный появился", – отметил Латушко.

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