Путин решил играть в ту же игрушку, что и Медведев – Пионтковский о встрече с Лукашенко

Прошел месяц после мятежа Пригожина, а российский диктатор Владимир Путин никак не может прийти в себя. На помощь пришел "верный друг" узурпатора самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он добавил, что для Путина визит Лукашенко – огромная психотерапевтическая процедура.

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Констатация резкого ослабления

В субботу вечером, 22 июля, нелегитимный президент Беларуси примчался к своему "большому брату". Вероятно, во время встречи диктаторы обсуждали размещение ядерного оружия и дальнейшие действия по размещению ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси.

По давней российской традиции Путин продолжает запугивать мир ядерной катастрофой. Однако, наверное, ему до сих пор не объяснили, что ядерный шантаж уже никто не воспринимает серьезно.

Путину нужно было чем-то помогать. У него тяжелое состояние. Диктатор чувствует, что он голый король и трусики не может целый месяц одеть,

– сказал Пионтковский.

Лукашенко и Путин опустились до уровня экс-главы Кремля Дмитрия Медведева, который в течение двух лет несет полный бред. Это еще одна констатация резкого ослабления российского диктатора.

Путин решил играть в ту же игрушку, что и Медведев,

– отметил российский публицист и оппозиционный политик из США.

По его мнению, диктаторы не решатся отправить вагнеровцев в Польшу. Ведь теперь в Варшаве иначе будут реагировать, чем тогда, когда обломок ракеты упал на польской территории. Сейчас поляки не будут оглядываться на Запад.

В декабре 2022 года на территории Польши упали обломки ракеты. Впоследствии специалисты выяснили, что обломки ракеты, найденные в лесу у Быдгоща, были от российской Х-55.

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