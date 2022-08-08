Россияне стягивают войска на Херсонщину: для защиты или для наступления

На Херсонском направлении, в том числе на правом берегу Днепра, сейчас расположилось не менее 22 – 23 батальонно-тактических групп врага. Пока доподлинно неизвестно, чем там занимаются российские оккупанты.

россияне накопили много войск на Херсонщине

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, существует вариант, что огромное количество сил россияне накопили в том числе и для того, чтобы сформировать подразделения для атаки и наступления в направлении Николаева или Запорожья.

Передвижение штабов подсказывает направление, на котором будут концентрироваться россияне, - военный эксперт

Кроме того, к группировке на правом берегу нужно добавить еще 26 – 27 батальонно-тактических групп разного уровня, которые скопились на левом берегу Днепра.

Многие из них и представители десантных войск вооруженных сил России. Понятно, что такие войска по определению предназначены для наступления, для атаки,

– объяснил эксперт.

Он считает, что уже в ближайшие дни будет понятно, куда россияне направят эти мощности.

Что нужно украинским военным

Селезнев рассказал, что сейчас украинским защитникам особенно важно получить обещанное западными партнерами оружие и боеприпасы к нему, чтобы и дальше использовать свою эффективную тактику, которую некоторые называют "лягушачьими прыжками".

Речь идет о постепенном уничтожении всех вражеских складов с боеприпасами, мест хранения техники, казарм, где размещается личный состав, пункты принятия решений и командные пункты врага с помощью РСЗО HIMARS или дальнобойных 155-миллиметровых артиллерийских систем. Таким образом, ВСУ превращают российское войско в "войско 200-х и 300-х".

"Так фактически уничтожается враждебное сопротивление. На этих участках мы мгновенно переходим в контрнаступление, занимая новые рубежи обороны, располагаемся и закрепляемся на них и с новыми силами начинаем работать", - добавил эксперт.

Очевидно, чтобы продолжать действовать именно таким образом, нужно очень много снарядов в артиллерийские установки и ракеты для HIMARS, которые бьют по крайней мере на 80 километров. Конечно, еще лучше будет, если Украина все же получит ракеты класса ATACMS, способные наносить удары по целям, расположенным на расстоянии до 300 километров.

Владислав Селезнев рассказал о скоплении вражеских войск в Херсонской области: смотрите видео

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