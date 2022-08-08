росіяни накопичили багато військ на Херсонщині

Про це 24 каналу розказав військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, існує варіант, що величезну кількість сил росіяни накопичили зокрема й для того, щоб сформувати підрозділи для атаки та наступу у напрямку Миколаєва або Запоріжжя.

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Крім того, до угруповання на правому березі потрібно додати ще 26 – 27 батальйонно-тактичних груп різного рівня\, які скупчилися на лівому березі Дніпра.

Чимало серед них і представників десантних військ збройних сил росії. Зрозуміло, що такі війська за визначенням призначені для наступу, для атаки,

– пояснив експерт.

Він вважає, що вже найближчими днями буде зрозуміло, куди росіяни спрямують ці потужності.

Що потрібно українським військовим

Селезньов розказав, що зараз українським захисникам особливо важливо отримати обіцяну західними партнерами зброю та боєприпаси до неї, аби й далі використовувати свою ефективну тактику, яку дехто називає "жаб'ячими стрибками".

Мова йде про поступове знищення усіх ворожих складів з боєприпасами, місць зберігання техніки, казарм, де розміщується особовий склад, пунктів прийняття рішень та командних пунктів ворога за допомогою РСЗВ HIMARS чи далекобійних 155-міліметрових артилерійських систем. Таким чином ЗСУ перетворюють російське військо у "військо 200-х та 300-х".

"Так фактично знищується ворожий спротив. На цих ділянках ми миттєво переходимо в контрнаступ, займаючи нові рубежі оборони, розташовуємося і закріплюємося на них, і з новими силами починаємо працювати", – додав експерт.

Очевидно, аби продовжувати діяти саме у такий спосіб, потрібно дуже багато снарядів до артилерійських установок та ракет для HIMARS, які б'ють принаймні на 80 кілометрів. Звісно, ще краще буде, якщо Україна все ж отримає ракети класу ATACMS, що здатні завдавати ударів по цілях, розташованих на відстані до 300 кілометрів.

Владислав Селезньов розповів про скупчення ворожих військ на Херсонщині: дивіться відео

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