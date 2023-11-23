Элиты сами разберутся с Путиным: в Кремле много желающих изменить систему

Российский президент Владимир Путин дестабилизирует ситуацию в мире и будет продолжать это делать. Остановить его сможет только военная сила.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он объяснил, настолько выгодно Путину расшатывать ситуацию в мире.

Обратите внимание Глобальное перераспределение мира может продолжаться 10 – 15 лет, – Литвиненко о планах Путина

Политическая всеядность

По мнению Гудкова, внутри России элиты сами разберутся с Путиным после военного поражения. В Кремле желание изменить систему имеет каждый второй или даже два из трех.

Путин давно гадит там, где это можно сделать. Посмотрите, что он вытворяет в Африке. Там уже существует вагнеровский режим. Произошли четыре переворота и еще три страны в зоне риска. В любой момент там тоже может произойти переворот. Россия поддерживает Венесуэлу, режим в Никарагуа, ось Иран – ХАМАС – Хезболла и т.д.

– отметил российский оппозиционный политик.

Президент страны-агрессора впервые после 2021 принял участие в саммите G20. Большинство лидеров "Группы 20" также согласились принять участие в видеовстрече. Однако президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин пропустили виртуальную встречу

"Сидит человек, который дестабилизирует ситуацию в мире, устраивает перевороты в Африке, открыто поддерживает террор. Как вообще могут с Путиным общаться после того, как он пообщался с ХАМАС и Ираном? Что это за политическое всеядность и отсутствие нравственной брезгливости", – добавил Гудков.

Как президент России дестабилизирует ситуацию в мире: смотрите видео

Путин принял участие в саммите G20