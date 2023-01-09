Боялся повторения Макеевки: политтехнолог объяснил, как Путин использовал "рождественское перемирие"

В новогоднюю ночь ВСУ мощно ударили по ПТУ в Макеевке, куда согнали сотни российских оккупантов. В результате атаки погибли по меньшей мере 300 захватчиков. Поэтому Владимир Путин предлагал Украине "рождественское перемирие" во избежание таких масштабных ударов.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он подчеркнул, что на предложение "перемирия" на Рождество никто не согласился, это было понятно и по реакции Запада.

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По его словам, на Пасху Владимир Путин не объявлял "перемирие", а на Новый год специально отправил дроны и ракеты.

А тут решил на Рождество объявить "перемирие". Понятно, что Путин не верит ни в какого Бога, а "перемирие" ему требовалось, потому что он боялся, что ВСУ могут на Рождество повторить удар в Макеевке. Россияне же снова могли где-то собраться на празднование, и их могли где-то "накрыть",

– объяснил Тизенгаузен.

По его мнению, так и случилось бы, поэтому Путин испугался или по совету военачальников решил поиграть в "доброго царя".

"Путин понимает, что у него все, что осталось – это ядерное оружие. И еще очередная волна мобилизации, которую он может провести, но не понятно, где он возьмет технику и офицеров", – говорит политтехнолог.

Он добавил, что короткое "перемирие" ничего не дало бы России, Путину требуется более длинная пауза, чтобы перегруппировать и перебросить мобилизованные на фронте.

Тизенгаузен прокомментировал "перемирие" от Путина: видео



"Но наши партнеры в ответ на это передают нам технику, которую до этого не передавали – в частности танки, тоже есть разговоры о Leopard. И в новом пакете не указано количество новых установок HIMARS и снарядов к ним", – подчеркнул Тизенгаузен.

Он считает, что никто не устал от войны, только от старого маразматика Путина, которого нужно победить.

Реакция на "рождественское перемирие" Путина