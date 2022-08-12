путин ищет пути, чтобы сесть за стол переговоров, – генерал-лейтенант
Глава кремля владимир путин пытается использовать ядерный шантаж в отношении Запорожской АЭС как попытку посадить Украину за стол переговоров. Это следствие того, что россия так и не достигла поставленных целей, начав полномасштабную агрессию 24 февраля.
Несмотря на то, что украинское руководство уделяет большое внимание решению вопроса вокруг АЭС в Энергодаре, на компромиссы с рф Киев не пойдет. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
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путин хочет договариваться
По словам эксперта, россия использует Запорожскую АЭС в своей пропагандистской деятельности, чтобы добиться переговоров с Украиной.
Из-за слабости военно-политическое руководство и путин уже месяц как ищут пути для того, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров и добиться остановки огня, легитимизации захвата украинских земель в их интересах,
– заметил Романенко.
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Украина на переговоры не пойдет
Генерал-лейтенант убежден, что на сегодняшний день власти не пойдут на переговоры с путиным, однако признают, что Украина пока должна сосредотачиваться на инциденте вокруг ЗАЭС.
Романенко добавил, что решить проблему с ядерным объектом можно только вместе с западными союзниками, чтобы единым фронтом надавить на РФ.
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Обострение вокруг ЗАЭС: что известно
- 11 августа российские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС.
- Перед этим секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что угроза катастрофы на ЗАЭС – реальная. Вызвать ее могут именно российские войска.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь по ЗАЭС и вблизи нее, а также полностью демилитаризовать периметр вокруг атомной электростанции. Впоследствии заявление Гутерреша поддержали в США.
- Представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал весь мир усиливать давление на россию и потребовать от нее полной деоккупации Запорожской АЭС.
- В то же время в МАГАТЭ заявили, что хотят организовать миссию на Запорожскую АЭС. Украина готова этому содействовать.