Россия запускает по Украине ракеты из ядерного арсенала: чем это может грозить

Российская армия, вероятно, использует для ударов по Украине устаревшие крылатые ракеты из ядерного арсенала, снимая ядерные боеголовки. Разведка Великобритании объяснила, зачем это нужно оккупантам.

Министерство обороны Великобритании 26 ноября сообщило, что на снимках из открытых источников видны обломки сбитой крылатой ракеты воздушного запуска AS-15 KENT (Х-55 – 24 канал), разработанной в 1980-х годах исключительно как ядерная система доставки.

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Россия бьет по Украине ядерными ракетами без боеголовок

Боеголовка, вероятно, была заменена на балласт, говорится в последнем возведении разведданных министерства.

Там также отметили, что такая инертная система все же нанесет определенный ущерб путем кинетической энергии ракеты и неизрасходованного топлива, но вряд ли сможет обеспечить надежное влияние на поставленные цели.

По данным разведки, Россия наверняка надеется, что такие ракеты будут работать как приманки и будут отвлекать украинские ПВО.

Какими бы ни были намерения России, эта импровизация подчеркивает степень истощения российских запасов ракет дальнего действия.

– добавили в министерстве.

Массированная ракетная атака 23 ноября: главное

Российские оккупанты 23 ноября нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Следствием вражеских обстрелов стал блэкаут.

Захватчики выпустили около 70 ракет. В частности, "прилеты" зафиксировали в Киеве, Харькове, а также Львовской и Винницкой.

Из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.

Также без света осталась Молдова. Президент Майя Санду заявила, что Россия покинула ее страну в темноте, атаковав Украину.

Украинцы готовы терпеть трудности ради победы

Первая леди Украины Елена Зеленская отметила: за последние несколько месяцев украинцы прошли сколько блэкаут испытаний – это не самое страшное, что может с нами произойти.

Она вспомнила недавнее исследование, где украинцев спросили, сколько они готовы терпеть в таких условиях – без света, без тепла.

96% готовы испытывать материальные трудности 3 – 5 лет, если в результате Украина станет преуспевающей страной и членом Европейского Союза.

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