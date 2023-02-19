Зачем Россия запускает воздушные шары: в Воздушных силах раскрыли планы врага
В течение нескольких дней противовоздушная оборона фиксировала в небе над Украиной российские воздушные шары. В Воздушных силах прокомментировали изменения в тактике врага.
18 февраля россияне снова запустили в украинское воздушное пространство шарики с отражателями, чтобы "напрячь" и отвлечь силы ПВО. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Зачем Россия использует воздушные шары
По его словам, воздушный шар – "цель малозаметная и малоскоростная".
Спикер объяснил, что если это шар, то может идти о накаченной газом и поднимающей его на большую высоту. Поэтому сбить его стрелковым оружием непросто.
"Он может нести угловые отражатели, они имеют какое-нибудь металлическое покрытие, это может быть даже обычная фольга, и враг пытается спровоцировать Силы обороны для того, чтобы по тому шару отрабатывали в частности зенитными средствами, и таким образом обнаруживать месторасположение наших сил и средств ПВО, чтобы опять же планировать новые маршруты. Ну и плюс истощение наших ПВО", – сказал Игнат.
Что известно об использовании Россией воздушных шаров
- Напомним, что 15 февраля над Киевом сбили 6 враждебных целей – воздушных шаров.
- Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и оборудования будет сделано после детального изучения и анализа остатков сбитых объектов.
- Также эти же шары оккупанты использовали 12 февраля. Тогда неприятельские объекты сбили над Днепропетровщиной.
- Ранее Игнат уже отмечал, что причин для беспокойства нет. Он добавил, что россияне начали запускать пули не так давно. Однако они не представляют никакой опасности для населения.
- Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что на Юге воздушные шары оккупанты еще не применяли.