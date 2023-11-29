Зачем отравили жену Буданова

Попытку отравления жены Кирилла Буданова Марианны вряд ли можно назвать сенсацией. Если это сенсация – то ожидаемая. В окружении Буданова ранее подчеркивали, что он прожил несколько покушений на свою жизнь.

Теперь, как видим, к Буданову пытались подобраться через его жену и работников ГУР. Я не сомневаюсь, что эти попытки со стороны российских спецслужб будут продолжаться и дальше. Это не зависит от того, сколько времени продлится война или каким результатом завершатся военные действия.

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Россияне профи в убийствах врагов

Россияне достаточно настойчивы, когда говорится об уничтожении их врагов. Мы помним по истории советских спецслужб, сколько усилий было потрачено для того, чтобы ликвидировать всех, кто не нравился советским вождям. Иосиф Сталин несколько раз посылал группы мятежников к своему бывшему конкуренту Льву Троцкому. В конце концов, Троцкого удалось убить только при участии завербованного агента в Мексике, где Троцкий получил политическое убежище.

История с убийствами лидеров украинских национальных движений уже стала хрестоматийной.

О борьбе с теми, кто не нравится российскому президенту Владимиру Путину, тоже хорошо известно. Путин посылает бывшим агентам российских специальных служб отравителей, которые затем получают высокие должности и награды. Когда человек, уничтоживший бывшего работника российских спецслужб, а затем соратника опального олигарха Бориса Березовского Александра Литвиненко, стал депутатом госдумы – это был сигнал для каждого, кто хочет работать на Кремль. Он заключался в следующем: убивай и получишь заслуженную награду.

Украинские руководители на особом счету у Кремля. По мнению Путина, это руководители "сепаратистского образования", выполняющие прямые указания его главных врагов – Запада. С этими людьми нужно расправляться. Они не просто "изменники", они способствуют тому, чтобы важнейшая "часть исторической России" так и была за границами своего государства. У них есть наглость срывать намерения Путина. Конечно, такие люди должны быть уничтожены.

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Путин никому не подарит поражение своего блицкрига и унижения, которое он потерпел. Люди, причастные к этому унижению – его личные враги. Только их смерть подарит агрессору хорошее настроение.

Нам нужно строить государство из чистого листа

Не забывайте, что кроме личной мести есть еще и трезвый политический расчет. Уничтожение высшего политического руководства Украины и военных руководителей – еще один шаг к дестабилизации Украины. Если быть в логике войны на истощение, то дестабилизация является важнейшим направлением деятельности Путина. Если ему удастся уничтожить кого-то из важных и известных представителей Украины – это будет сигналом для всех о том, что придут и за ними. Мол, прекращайте свою активную деятельность, если просто хотите выжить.

Инфильтрация российских агентов во все государственные и силовые структуры Украины очень серьезна. Она длилась долгие годы независимости.

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Мы живем в стране, где комитет государственной безопасности УССР просто переименовали в Службу безопасности Украины, а военные округа УССР провозгласили украинской армией и предложили всем советским военным, которые на тот момент здесь служили, присягнуть на верность независимому государству. Можно сказать, что мы по наследству получили всю агентуру, существовавшую в этих структурах.

Во всех проблемах, которые сегодня существуют в Украине, виноваты не просто россияне, а наша собственная несуразность, неспособность построить государство и непонимание опасности. Обидно, когда жертвами этого непонимания становятся люди, которые украинское государство защищают. Но может это сигнал для нас, чтобы наконец начать строить государство с чистого листа, а не как реплику УССР.