Тепер, як бачимо, до Буданова намагалися підібратися через його дружину та працівників ГУР. Я не сумніваюся, що ці спроби з боку російських спецслужб будуть продовжуватися і далі. Це не залежить від того, скільки часу триватиме війна чи яким результатом завершаться воєнні дії.

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Росіяни профі у вбивствах ворогів

Росіяни є досить наполегливими, коли мовиться про знищення їхніх ворогів. Ми пам'ятаємо з історії радянських спецслужб, скільки зусиль було витрачено для того, щоб ліквідувати всіх, хто не подобався радянським вождям. Йосип Сталін кілька разів надсилав групи заколотників до свого колишнього конкурента Льва Троцького. Урешті-решт Троцького вдалося вбити лише за участі завербованого агента у Мексиці, де Троцький отримав політичний притулок.

Історія з вбивствами лідерів українських національних рухів стала вже хрестоматійною.

Про боротьбу з тими, хто не подобається російському президенту Владіміру Путіну, також вже добре відомо. Путін надсилає до колишніх агентів російських спеціальних служб отруювачів, які потім отримують високі посади і нагороди. Коли людина, яка знищила колишнього працівника російських спецслужб, а потім соратника опального олігарха Бориса Березовського Алєксандра Литвиненка, стала депутатом держдуми – це був сигнал для кожного, хто хоче працювати на Кремль. Він полягав у такому: вбивай і отримаєш заслужену нагороду.

Українські керівники на особливому рахунку у Кремля. На думку Путіна, це керівники "сепаратистського утворення", які виконують прямі вказівки головних його ворогів – Заходу. З цими людьми потрібно розправлятися. Вони не просто "зрадники", вони ті, що сприяють тому, щоб найважливіша "частина історичної Росії" так і була за кордонами своєї держави. Вони мають наглість зривати наміри Путіна. Звичайно, такі люди мають бути знищені.

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Путін нікому не подарує поразки свого бліцкригу і приниження, яке він зазнав. Люди, причетні до цього приниження, – його особисті вороги. Лише їхня смерть подарує агресору хороший настрій.

Нам потрібно будувати державу з чистого аркуша

Не забуваймо, що окрім особистої помсти, є ще і тверезий політичний розрахунок. Знищення вищого політичного керівництва України та військових керівників – ще один крок до дестабілізації України. Якщо бути у логіці війни на виснаження, то дестабілізація є важливим напрямком діяльності Путіна. Якщо йому вдасться знищити когось з важливих та відомих представників України – це буде сигналом для всіх інших, що за ними також прийдуть. Мовляв, припиняйте свою активну діяльність, якщо просто хочете вижити.

Інфільтрація російських агентів в усі державні та силові структури України є дуже серйозною. Вона продовжувалася довгі роки незалежності.

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Ми живемо в країні, де комітет державної безпеки УРСР просто перейменували у Службу безпеки України, а військові округи УРСР проголосили українською армією та запропонували всім радянським військовим, які на той момент тут служили, присягнути на вірність незалежній державі. Можна сказати, що ми у спадок отримали всю агентуру, яка існувала у цих структурах.

В усіх проблемах, які сьогодні існують в Україні, винні не просто росіяни, а наша власна недолугість, нездатність побудувати державу і нерозуміння небезпеки. Дуже прикро, коли жертвами цього нерозуміння стають люди, які українську державу захищають. Але може це сигнал для нас, щоб врешті-решт почати будувати державу з чистого аркуша, а не як репліку УРСР.