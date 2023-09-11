Возможны две основные цели: для чего Россия подтянула "Искандеры" к границе с Украиной

Страна-террористка Россия развернула около полусотни пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы Украины. Этим вооружением оккупанты атакуют украинские города.

Возможно, таким образом россияне готовятся к атакам по объектам критической инфраструктуры Украины. Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, как российские захватчики будут применять это оружие.

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Надо готовиться

Россия может повторить прошлогодний сценарий и этой осенью – зимой терроризировать украинские города постоянными ракетными обстрелами. Украинцы помешали оккупантам полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру, поэтому в этом году враг, вероятно, захочет взять реванш.

По мнению военного эксперта, возможно, враг избрал две основные цели. Первая цель – это энергетическая инфраструктура. Россияне стараются делать так, чтобы наша экономика стала на колени для того, чтобы города были обесточены и люди не могли работать.

Вторая цель – инфраструктура аграриев: порты, зерновые терминалы, заводы по производству растительного масла и другие узлы аграрной инфраструктуры. Агросектор – номер один в Украине по экспорту. Он дает более 15 миллиардов долларов. Для сравнения IT – 7 миллиардов, то есть вдвое меньше.

Мы аграрная страна, мы земледельцы. Враг это понимает и будет бить. Когда это произойдет, вопрос времени. Смогут ли наши Воздушные силы отразить все атаки? К сожалению, все не смогут, ведь систем ПРО Patriot, SAMP/T у нас немного,

– сказал Нарожный.

Год не прошел даром и Украина существенно усилила противовоздушную оборону, однако для того чтобы 100% закрыть небо этого недостаточно. Наше государство получит еще 4 батареи Patriot на следующий год, но когда именно это произойдет – неизвестно. Военный эксперт заметил, что нужно готовиться к непростой осени и зиме.

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