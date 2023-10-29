Не откажутся от целей, – военный эксперт рассказал о замысле россиян по Авдеевке

Россияне, не считая потерь, пытаются окружить Авдеевку. Ведь вопрос захвата города имеет более политическое значение, чем военное.

Российские захватчики считают нынешнюю ситуацию в мире благоприятной для того, чтобы одержав победу у Авдеевки, заставить Украину начать переговоры. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Денис Попович.

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Победа важна

Первый этап российского наступления на Авдеевском направлении не удался, поэтому оккупанты перешли ко второму. Сейчас противник активно перебрасывает подкрепление на северный и южный фланги для того, чтобы запереть кольцо окружения.

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Военное руководство России не жалеет людей, а стремится одержать победу, чтобы положить на стол вместе с определенными достижениями на Лимано-Купянском направлении. А затем вынудить Украину к переговорам по прекращению огня на российских условиях.

Победа всегда важна, ведь она преподносит морально-психологическое состояние войск,

– сказал военный эксперт.

Зачем россиянам победа в Авдеевке: смотрите видео

План россиян

Во главе атакующих потуг России на Авдеевском направлении стоят подразделения "Шторм-Z". Это бывшие заключенные, взятые в ряды российской армии.

Сейчас их бросают в бой. Эти зеки не в курсе происходящей на фронте ситуации. Их там кладут, но на смену приходят новые подразделения,

– отметил Попович.

Второй на острие этого копья – так называемый второй армейский корпус квази республик "ЛДНР". Тех, кого не жалко, россияне бросают вперед и пытаются добиться тактического продвижения. Но потом, вероятно, будут заходить более подготовленные подразделения для того, чтобы развивать успех.

"Такой общий план, который враг пытается реализовать, и пока нет никаких оснований думать, что оккупанты откажутся от своих целей", – добавил военный эксперт.

Потери россиян на Авдеевском направлении