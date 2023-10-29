Російські загарбники вважають нинішню ситуацію у світі сприятливою для того, аби здобувши перемогу біля Авдіївки, змусити Україну до переговорів. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Денис Попович.

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Перемога важлива

Перший етап російського наступу на Авдіївському напрямку не вдався, тож окупанти перейшли до другого. Зараз противник активно перекидає підкріплення на північний та південний фланги для того, щоб замкнути кільце оточення.

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Військове керівництво Росії не жаліє людей, а прагне здобути перемогу, щоб покласти на стіл разом із певними досягненнями на Лимано-Куп'янському напрямку. А потім змусити Україну до переговорів щодо припинення вогню на російських умовах.

Перемога завжди важлива, адже вона підносить морально-психологічний стан військ,

– сказав військовий експерт.

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План росіян

На чолі атакувальних потуг Росії на Авдіївському напрямку стоять підрозділи "Шторм-Z". Це колишні ув'язнені, яких взяли до лав російської армії.

Зараз їх кидають в бій. Ці зеки не в курсі ситуації, яка відбувається на фронті. Їх там кладуть, але на зміну приходять нові підрозділи,

– зазначив Попович.

Другий на вістрі цього списа – так званий другий армійський корпус квазі республік "ЛДНР". Тих, кого не шкода, росіяни кидають вперед і намагаються досягти тактичного просування. Але потім, ймовірно, заходитимуть більш підготовлені підрозділи для того, аби розвивати успіх.

"Такий загальний план, який ворог намагається реалізувати, й поки немає жодних підстав думати, що окупанти відмовляться від своїх цілей", – додав військовий експерт.

Втрати росіян на Авдіївському напрямку