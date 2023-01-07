Такое уже было: зачем на самом деле Пригожину ЧВК "Вагнера"

Долго думал, кого мне припоминает Пригожин. И теперь понял – это практически в точности Джаба Иоселиани.

Параллель с Грузией

Это грузинский криминальный авторитет, который в самом конце 1980-х, предчувствуя веселые времена, создал военизированную организацию "Мхедрион". Впоследствии она стала чем-то средним между частной армией и организованной преступной группой.

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В 1991 году в Грузии началась гражданская война. Здесь "Мхедрион" и пригодились. Люди Иоселиани активное участие в свержении законного президента Гамсахурдиа. После этого власть в Грузии захватила военная хунта, а Джаба на время стал одним из самых влиятельных людей в стране.

Вот уголовник Пригожин с его "Вагнером" – это то же самое. Свою армию он создает явно не для захвата Украины, а с прицелом на дальнейшие события в России.

Угрожает ли Пригожин Путину