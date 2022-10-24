Шойгу позвонил министрам обороны стран НАТО: Пионтковский объяснил их реакцию
Сергей Шойгу звонил западным коллегам и врал, что Украина якобы хочет применить "грязную бомбу". Это свидетельствует о плачевном положении, в котором оказалась Россия.
Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из Вашингтона Андрей Пионтковский. Он отметил, что надоедливые звонки Шойгу министрам обороны стран НАТО стали следствием истерики в бункере Путина.
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Почему министр обороны Турции слушал Шойгу
По словам Пионтковского, вполне понятно, почему министр обороны Турции выслушивал бред от Шойгу.
Путин заплатил гигантскую геополитическую цену Эрдогану – отдал Нагорный Карабах, Армению, Сирию, Ливан. И все это только за обещания организовать встречу с Зеленским,
– отметил публицист.
Он добавил, что лидер Турции прекрасно понимает, что президент Украины никогда не согласится на переговоры с Россией и прекращение огня. Однако после обещаний Турции нужно имитировать хотя бы какую-нибудь деятельность в этом направлении.
Как США, Франция и Великобритания отреагировали на бред России
Что касается 3 министров обороны ведущих стран НАТО – США, Франции и Великобритании, то они, по словам Пионтковского, пошли на беспрецедентный в истории мировой дипломатии шаг.
Министры обороны этих стран опубликовали совместное заявление, суть которого сводится к следующему: нам звонил один дурак и нес такой бред, что мы серьезно подозреваем, что Россия готовит какую-то ужасную провокацию,
– сказал Пионтковский.
Оппозиционный политик добавил, что после звонков Шойгу Путин не успокоился. Далее глава Кремля заставил руководителя Генштаба Валерия Герасимова снова звонить представителям западных стран с той же лживой историей.
"Это демонстрирует, в каком отчаянии находится Кремль и, прежде всего, Владимир Путин", – подчеркнул публицист.
"Падение Херсона станет политической катастрофой для Путина"
По словам Пионтковского, дело в том, что Россия столкнулась с проблемой, которую невозможно решить. Оккупанты оказались в сложном положении на Херсонщине.
С военной точки зрения сдача Херсона оккупантами неизбежна. А с политической точки зрения для россиян невозможно покинуть город. Ведь падение Херсона станет политической катастрофой лично для Путина,
– сказал политик.
Он добавил, что россияне пытаются найти хоть какой-то выход из ситуации. В частности, командующий российским вторжением Сергей Суровикин заговорил о "непростых решениях" по Херсону.
Зачем россияне врут о "грязной бомбе"
Пионтковский считает, что россияне осознали, что из Херсона все равно придется выходить. Однако чтобы как-то прикрыть свое позорное отступление, запустили информационно-психологическую операцию (ИПСО).
Кремль делает все, чтобы вывод российских войск из Херсона в сознании рядовых россиян омрачился другими событиями – "ужасным преступлением" украинских военных,
– сказал публицист.
Именно поэтому, по его словам, Россия сейчас разгоняет 2 лживые истории, заставляя россиян в них поверить.
- Первая история – якобы ВСУ готовят подрыв дамбы Каховской ГЭС.
- Вторая – якобы Украина собирается взорвать "грязную бомбу".
Как россияне могут назвать свое поражение в Херсоне
Пионтковский добавил, что Россия не знает, как объяснять свои позорные поражения в Украине. Он напомнил, что отход от Киева оккупанты назвали "жестом доброй воли". А поражение под Харьковом объяснили "перегруппировкой" войск.
Теперь россияне придумали гуманитарную операцию по "спасению" мирных жителей и российских военнослужащих в Херсонской области. Мол, они спасаются от взрыва на ГЭС и от "грязной бомбы",
– отметил политик.
Стрим Романа Цимбалюка и Андрея Пионтковского: смотрите видео
Шойгу обзвонил министров обороны стран НАТО: реакция стран
- Сергей Шойгу позвонил по телефону министрам обороны Франции и Великобритании. Он обвинил Украину в том, что та стремится к эскалации, но не нашел поддержки. Обе страны не поверили заявлениям Шойгу.
- Министр обороны России также дозвонился в Пентагон. США присоединились к заявлению Франции и Великобритании, в котором отвергли "очевидно ложные обвинения" России в том, что Украина, якобы, готовит нападение с использованием "грязной бомбы" на собственной территории.
- В минобороны Турции рассказали, что Хулуси Акар и Шойгу "обменялись информацией и мнениями о необходимости быть осторожными и внимательными по поводу провокаций, которые могут ухудшить ситуацию в регионе".