В ОСГВ "Таврия" объяснили, зачем удерживать Авдеевку

Россия пытается захватить Авдеевку, однако Украина перебросила туда Третью штурмовую бригаду и находится в обороне. В ОСГВ "Таврия" объяснили, почему важно удерживать город в Донецкой области.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал в интервью, что город важен как минимум по двум причинам. Подробнее о том, что там происходит, читайте в хронологии 24 Канала.

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Почему важно удерживать Авдеевку

Дмитрий Лиховий рассказал, что Россия перебрасывает в Авдеевку огромные ресурсы и постоянно вводит значительные резервы. В частности, по состоянию на 14 февраля там воюют воинские части и соединения в частности 1 армейского корпуса, 2 и 8 армий и 41 армейского корпуса вооруженных сил России.

По словам представителя, Кремль применяет различные наборы тактик – преимущественно это штурмовые действия малыми пехотными группами.

Иногда к ним присоединяется для усиления бронетехника, танки. Но в условиях уличных боев есть специфика. В последнее время значительные потери в бронетехнике заставляют оккупантов переходить к пешим штурмам. Вперед они бросают зеков, бывших уголовников и тех, кого меньше всего жалко. Это видно по тому, кто попадает в плен,

– объяснил спикер.

Он заверил, что россияне в Авдеевке – это сильный, обученный враг, это регулярная армия. Там находятся преимущественно мотострелковые полки, иногда также десантники, спецназовцы. Эту силу не следует недооценивать.

Удержание Авдеевки имеет значение для того, чтобы не допускать российскую артиллерию и российский террор дальше на запад Донецкой области. Чтобы перемалывать российские ресурсы и резервы, истощать их армаду. Но еще раз подчеркну, что при самых сложных обстоятельствах на поле боя приоритет – это жизнь бойцов. Мы воюем железом и головой, а не железом и "мясом",

– заявил военный.

Лиховий объяснил, что многие населенные пункты к западу от Авдеевки могут стать вторым Мариуполем, вторым Бахмутом и второй Бучей, если украинцы не будут пополнять ряды ВСУ, не будут донатить и поддерживать мобилизацию.

Коротко о ситуации в Авдеевке