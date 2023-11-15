У оккупантов очень плохая позиция на Востоке: какая основная задача врага

Россияне на Восточном направлении хотят вернуть утраченные позиции, чтобы переждать там осенне-зимний период. Однако сейчас врагу не хватает сил даже для того, чтобы наступать на Востоке и одновременно удерживать позиции на Юге Украины.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что Вооруженные Силы захватили почти все господствующие высоты в Донецкой и Луганской областях.

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"Россиянам не хватает сил и средств на всю линию фронта. К тому же их не хватало с начала полномасштабного вторжения России в Украину. 200 тысяч солдат на 2,5 тысячи километров фронта – курам на смех. Сейчас аналогичная картина", – сказал Свитан.

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Хотят выиграть время

Один из вариантов врага – размазать равномерным слоем российские войска вдоль 1200 километров фронта и не проводить никаких наступательных операций. Однако тогда оккупанты вряд ли смогут удержать направления, где ВСУ начнут наступать.

Не факт, что россиянам хватит войск, чтобы удержать Херсонское направление,

– отметил военный эксперт.

Противник пытается выиграть время благодаря ухудшению погодных условий. Сейчас основная задача россиян – выполнить движение на Восточном направлении на Донецких фронтах, чтобы выбить Силы обороны с высот и уже на них переждать осенне-зимний период до весны.

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Сейчас у российских захватчиков плохая позиция на Луганском и Донецком направлениях, ведь почти все господствующие высоты вдоль линии фронта заняты украинскими войсками. В частности, в районе Бахмута, Купянска, Авдеевки, Угледара. Даже у Вербового на Работинском направлении наши бойцы заняли две высоты.

"Украинские военные, управляющие тактическими действиями, видят карту местности и прекрасно ориентируются, поэтому мы двигаемся по высотам по всей линии фронта. А вот у россиян с этим проблемы", – добавил Свитан.

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