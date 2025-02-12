Когда был завербован, кто был куратором: детали спецоперации по разоблачению "топ-крысы" в СБУ

СБУ длительное время следила за чиновником "топ-крысой", который, занимая должность в структуре, работал на российскую ФСБ. Во время операции по его задержанию правоохранители также прекратили деятельность вражеской агентурной сети. Известно, что завербованный чиновник СБУ работал на Россию как по идейным, так и по финансовым мотивам.

СБУ провела беспрецедентную спецоперацию и смогла разоблачить "топ-крысу" – руководителя Штаба Антитеррористического центра СБУ. Его лично задержал председатель Службы Василий Малюк. Сначала чиновника использовали для дезинформации врага. О том, как удалось провести эту операцию, пишет 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Детали операции "Крыса", которую провела СБУ

Чтобы задержать предателя, сотрудники СБУ провели большую операцию, привлекая несколько гласных и негласных мероприятий. Завербованного чиновника полковника Дмитрия Козюру фактически окружили со всех сторон, коллеги контролировали каждый его шаг, прослушивали телефон и выследили с кем Козюра общается и переписывается.

Он постоянно находился под аудио- и видеонаблюдением. Нейтрализация такого предателя – без преувеличения историческая спецоперация, учитывая уровень агента, его профессиональную подготовку и тот масштаб вреда, который он потенциально мог бы нанести государственной безопасности во время войны,

– говорится в сообщении Службы безопасности.

Над разработкой и реализацией плана задержания коллаборанта правоохранители работали под непосредственным руководством Василия Малюка. В курсе деталей операции был и Президент Украины Владимир Зеленский.

Интересно, что СБУ через предателя передавала врагу большое количество дезинформации, таким образом проводя контрразведку.



В то же время Дмитрию Козюре ограничили доступ к важным данным. Это позволило исключить тот вред, который предатель мог нанести Украине.



По информации СБУ, "топ-крыса" совершил не менее 14 противоправных действий, которые могли угрожать безопасности Украины.

Свою противоправную деятельность предатель проводил в конспиративной квартире в Киеве. Он имел специальный мобильный телефон, WiFi-роутер и сим-карту, с помощью которых передавал врагу информацию, в частности документы с государственной тайной.

СБУ задержала своего работника, который сотрудничал с врагом / Фото СБУ

СБУ имеет много доказательств преступной деятельности предателей, в частности полученные материалы, перехвата разговоров, аудио и видео, переписки и тому подобное. Чиновник подозревается в государственной измене и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Доказательства предательской деятельности "топ-крысы" СБУ: смотрите видео

Когда Козюра был завербован Россией

Следствие установило, что полковник СБУ начал сотрудничество с Россией еще в 2018 году. Его завербовали в Вене. С тех пор российские кураторы не пользовались его услугами из соображений безопасности, однако возобновили с ним работу в декабре 2024 года, привлекая его к активной шпионской деятельности.



Коммуникация "крысы" и россиян происходила через скрытый канал – украинца, который сбежал в страну-агрессора. Этот посредник во время Революции достоинства входил в так называемый штаб Андрея Клюева, работал в запрещенной "Партии регионов" и активно участвовал в организации "Антимайдана"

Среди прочего, он (посредник – 24 Канал) лично перевозил из Москвы наличные, которую потом раздавали участникам проплаченных митингов. Данному фигуранту планируется объявить сообщение о подозрении в государственной измене – как в соучастии с вражеским агентом, так и по отдельным эпизодам,

– рассказали в СБУ.

Кто руководил должностным лицом СБУ

Дмитрий Козюра входил в агентурную сеть, которая собирала и передавала врагу информацию в сфере обороны. Российские спецслужбы, в частности, хотели знать о дислокации и перемещении сил на фронте, имеющееся в Украине вооружение, состояние объектов критической инфраструктуры, результаты вражеских ракетных обстрелов по целям и сведения о высшем военно-политическом руководстве государства. Куратором агентурной сети оказался сотрудник ФСБ Юрий Шаталов.

Также через "топ-крысу" и его приспешников враги узнавали информацию о работе государственных реестров после вражеской кибератаки в декабре 2024 года и другие важные данные, которые Россия в дальнейшем использовала бы против Украины.

Отец и мать Дмитрия Козюры, которые фигурируют в деле, тоже оправдывают российскую агрессию и благосклонно относятся к Владимиру Путину. За это им также готовится подозрение.