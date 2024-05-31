Заместителя председателя Ровенского областного совета разоблачили на взятке в полмиллиона гривен

Сотрудники НАБУ и САП разоблачили на получении полмиллиона гривен заместителя председателя Ровенского областного совета. Он требовал деньги у частного предпринимателя по делу о приобретении земли и имущества.

Участие в преступлении также принимал директор одного из коммунальных предприятий. Деньги фигуранты получали в течение 2022 – 2023 годов.

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Вымогал деньги у предпринимателя

По данным следствия, в 2021 году частный предприниматель купил недействующий детский санаторий и планировал получить в собственность его материальные ценности и землю, на которой он располагается.



Взамен чиновник за взятку обещал посодействовать в решении вопроса о списании имущества санатория. Кроме этого, он должен был обеспечить принятие депутатами Ровенского областного совета положительного решения о продаже указанного земельного участка площадью 5,4 гектара, на которой расположен этот санаторий.



В рамках досудебного расследования следователи установили, что за 2022 – 2023 года за свои "услуги" фигурант вместе с директором одного из коммунальных предприятий получил от предпринимателя почти полмиллиона гривен.

"По поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении в получении полмиллиона гривен неправомерной выгоды за решение земельных и имущественных вопросов заместителю председателя Ровенского областного совета", – говорится в сообщении.

Дела НАБУ: последние новости

Экс-заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову недавно сообщили о подозрении. Чиновника подозревают в незаконном обогащении более чем на 15 миллионов гривен. В САП и НАБУ обнаружили, что он незаконно увеличивал свое состояние в течение 2020 – 2022 годов.

В НАБУ и САП также раскрыли схему по присвоению госземель на 291 миллион гривен. В ее организации подозревают министра агрополитики Николая Сольского. В своем деле он использовал ветеранов АТО.

А несколько ранее в Черновицкой таможне НАБУ и САП обнаружили коррупционную схему. Она привела к нанесению государству ущерба на 290 миллионов гривен в виде недополученных налогов.

Действия чиновника квалифицировали по статьям о вымогательстве неправомерной выгоды за оказание влияния и о получении взятки в особо крупном размере или должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение. Фигуранту грозит от 3 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.