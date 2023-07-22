Идет работа по нейтрализации нелояльных: кто непосредственный заказчик ареста Гиркина

На днях стало известно об аресте Игоря Гиркина в России. Вероятно, все это происходило в "аварийном режиме". А кураторы террориста уже не имеют своего влияния.

Об этом 24 Каналу отметил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он предположил, кто мог дать непосредственное указание на арест.

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"Я думаю, ранее управлением деятельностью Гиркина занимались не ниже уровня заместителя директора ФСБ. Возможно, и сам директор", – добавил бывший сотрудник СБУ.

"Заказ Кремля"

В последнее время риторика Гиркина ушла в другую сторону, но его можно было "прикрыть", считает Ступак. Впрочем, здесь было непосредственное указание Кремля, чтобы разобраться с ним.

"При чем очень жестко разобраться. Кстати, по сети "гуляют" документы, где с Гиркиным нужно разбираться очень серьезно – срочно и быстро задержать. Идет работа по нейтрализации тех, кто имеет хоть небольшой уровень нелояльности", – отметил он.

Иван Ступак о задержании Игоря Гиркина: смотреть видео

Так, почти месяц не виден генерал Суровикин, который по предположениям сейчас находится в одном из московских СИЗО. Вместо этого Евгений Пригожин, организовавший хоть и неудачный, но все же поход на Москву, ликвидировал российских военных и уничтожил технику, свободен.

Это означает, что государство не знает, как реагировать. Все приближенные к Кремлю говорят: его ликвидируют, пытаясь показать, что их дед что-то решает. Но дед боится принять решение,

– подчеркнул Ступак.

Он предполагает, что у Путина есть определенный пиетет к Пригожину с отрицательным оттенком. И тот хочет использовать его для чего-нибудь в будущем.

"Пригожин подонок, но харизматичный. И именно он дал результат на войне. Не российская армия. Да, с безумным количеством погибших вагнеровцев и уничтоженной техники, но он делал. Возможно, Путин хочет сохранить этого Пригожина на будущее", – предположил экс-сотрудник СБУ.

Задержание Игоря Гиркина: последние новости

Горкина могут посадить за решетку, поскольку он пошел дальше просто критики Кремля. Фактически он играл против Путина, пытаясь показать, что он не подходит на роль президента.

Противостояние между башнями Кремля переходит в активную фазу. Это хорошие новости, отмечают в украинской разведке. Важно, что раньше такие процессы происходили скрыто, но теперь они выходят наружу.

Британская разведка предполагает, что задержание Игоря Гиркина, вероятно, поддерживают не все в России. Это может разозлить его сторонников среди военных корреспондентов и военных.