Идет работа по нейтрализации нелояльных: кто непосредственный заказчик ареста Гиркина
На днях стало известно об аресте Игоря Гиркина в России. Вероятно, все это происходило в "аварийном режиме". А кураторы террориста уже не имеют своего влияния.
Об этом 24 Каналу отметил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он предположил, кто мог дать непосредственное указание на арест.
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"Я думаю, ранее управлением деятельностью Гиркина занимались не ниже уровня заместителя директора ФСБ. Возможно, и сам директор", – добавил бывший сотрудник СБУ.
"Заказ Кремля"
В последнее время риторика Гиркина ушла в другую сторону, но его можно было "прикрыть", считает Ступак. Впрочем, здесь было непосредственное указание Кремля, чтобы разобраться с ним.
"При чем очень жестко разобраться. Кстати, по сети "гуляют" документы, где с Гиркиным нужно разбираться очень серьезно – срочно и быстро задержать. Идет работа по нейтрализации тех, кто имеет хоть небольшой уровень нелояльности", – отметил он.
Иван Ступак о задержании Игоря Гиркина: смотреть видео
Так, почти месяц не виден генерал Суровикин, который по предположениям сейчас находится в одном из московских СИЗО. Вместо этого Евгений Пригожин, организовавший хоть и неудачный, но все же поход на Москву, ликвидировал российских военных и уничтожил технику, свободен.
Это означает, что государство не знает, как реагировать. Все приближенные к Кремлю говорят: его ликвидируют, пытаясь показать, что их дед что-то решает. Но дед боится принять решение,
– подчеркнул Ступак.
Он предполагает, что у Путина есть определенный пиетет к Пригожину с отрицательным оттенком. И тот хочет использовать его для чего-нибудь в будущем.
"Пригожин подонок, но харизматичный. И именно он дал результат на войне. Не российская армия. Да, с безумным количеством погибших вагнеровцев и уничтоженной техники, но он делал. Возможно, Путин хочет сохранить этого Пригожина на будущее", – предположил экс-сотрудник СБУ.
Задержание Игоря Гиркина: последние новости
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