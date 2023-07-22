Почему Гиркина не обвинили в "измене": Жданов прокомментировал арест террориста
В России 21 июля задержали военного преступника Игоря Гиркина, который в последнее время позволял себе острые высказывания в сторону Владимира Путина. Однако его обвинили не в измене, а в экстремизме.
Это на своем ютуб-канале прокомментировал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Как известно, Стрелкова задержали по заявлению бывшего наемника ЧВК "Вагнера".
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"Мне кажется, что он пострадал не столько за слова против Путина, сколько за слова против Пригожина", – предположил Жданов.
Почему Гиркина не обвинили в измене: смотрите видео
Возможно, Гиркина обвинили в экстремизме сознательно. Если бы говорилось об измене, дело забрала бы ФСБ.
Какая судьба ждет Гиркина
"Сейчас ему, вероятнее всего, "правильно" объяснят, что можно говорить, а что нет. И через некоторое время все вернется на круги своя", – отметил Жданов.
Однако Стрелков все равно остается "расходным материалом", от которого выгоднее избавиться, чем терпеть.
Как известно, он находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом. А в России не заинтересованы в том, чтобы Гиркин выболтал какую-нибудь информацию.
Я не исключаю, что это может быть показательная порка, чтобы напугать того же Пригожина,
– подытожил Жданов.
Задержание Стрелкова: основное
- Российский Мещанский суд арестовал террориста Игоря Стрелкова-Гиркина на два месяца по обвинению в "призывах к экстремизму". Ему грозит до пяти лет заключения.
- В украинской разведке уже отреагировали на задержание Гиркина. Там считают, что противостояние между башнями Кремля переходит в активную фазу. После мятежа Пригожина соответствующие процессы начали выходить наружу.
- Инцидент также проанализировали в британской разведке. Там считают, что арест Гиркина может разозлить его сторонников среди военкоров и военных.