Задержание Гринкевича: Фарион возмутилась из-за русского языка от ГБР, Кремень ее поддержал

В понедельник 22 января ГБР задержало Романа Гринкевича, подозреваемого в поставке для украинской армии некачественной одежды. Мужчину задержали при попытке незаконного пересечения границы.

Но в обществе задержание Гринкевича живо обсуждают еще и потому, что сотрудники ГБР говорили по-русски. Детали расскажет 24 Канал.

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В чем суть

В ролике, который распространили в самом Государственном бюро расследований, хорошо слышно, как от Гринкевича-младшего на русском языке требуют, чтобы он представился на камеру и назвал дату рождения.

Видео задержания Романа Гринкевича: сотрудник ГБР говорит по-русски

На это событие отреагировала Ирина Фарион. Языковед в присущей ей резкой манере обвинила журналистов в том, что те сосредоточились на Гринкевичах и не пишут про других причастных к коррупции. Впрочем, в конце переключилась на язык сотрудников ГБР.

Задолбали с теми Гринкевичами! Они ловкие пешки, а исполнители и создатели коррупции в Минобороны. Где фамилии заказчиков? (…) А еще! Какого черта задерживающий Гринкевича говорит на языке врага? Так его московиты задержали? Или для полиции закон неписан, как для матерщинника Жорина?

– эмоционально написала она.

Кремень ждет реакции от ГБР

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отреагировал на инцидент. Он призвал представителей правоохранительных органов соблюдать положения закона о государственном языке.

На использование негосударственного языка представителями правоохранительных органов критикой вспыхнули соцсети. Граждане остро реагируют на нарушение своих языковых прав и обращаются ко мне с просьбой вмешаться в ситуацию. При исполнении служебных обязанностей представители правоохранительных органов обязаны использовать государственный язык. Надеюсь, что в дальнейшем таких инцидентов не будет,

– подчеркнул уполномоченный.

Он напомнил, что требование общаться на украинском на службе обусловлено законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". А ГБР является правоохранительным органом.

В комментарии "Громадському" он сказал, что надеется на официальный комментарий Бюро, а пока собирает дополнительные материалы.

Что будет с Гринкевичем