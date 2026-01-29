Об этом пишет пропагандистское информагентство ТАСС со ссылкой на российское посольство в Вашингтоне.
Что известно о задержании?
По данным дипмиссии, женщин обвиняют в несанкционированном въезде на территорию военного объекта. Сейчас они находятся в местном депортационном центре и ожидают возвращения в Россию.
Об инциденте 26 января также сообщил приближенный к силовым структурам российский телеграмм-канал Shot. По его информации, задержаны – две подруги из Самары, которые путешествовали на автомобиле США. На территорию базы они якобы заехали случайно, когда искали ближайший McDonald's.
Россияне, проживающие в США, жалуются, что подобные случаи случаются из-за особенностей расположения базы, ведь пропускной пункт размещен дальше от фактического въезда на территорию Кэмп-Пендлтон.
Какие еще проблемы имеют россияне в США?
Значительной проблемой для россиян в США остаются атаки на "теневой флот". В начале января у берегов Америки захватили российские танкеры Marinera и Sophia, принадлежащих теневому флоту, на основании ордера федерального суда. Оба захваченных судна связаны с Венесуэлой.
Они занимались перевозкой подсанкционной нефти, а одно из них даже шло под российским флагом. В Кремле раскритиковали действия США и заявили, что захват американскими военными танкера под российским флагом в международных водах является нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
Также США задержали нефтяной танкер Olina, который принадлежит теневому флоту России, в Карибском бассейне. Танкер использовался для перевозки российской нефти с нарушением санкций, и на него наложены ограничения со стороны нескольких стран, в частности США, ЕС и Великобритании.