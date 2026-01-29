Об этом пишет пропагандистское информагентство ТАСС со ссылкой на российское посольство в Вашингтоне.

Что известно о задержании?

По данным дипмиссии, женщин обвиняют в несанкционированном въезде на территорию военного объекта. Сейчас они находятся в местном депортационном центре и ожидают возвращения в Россию.

Об инциденте 26 января также сообщил приближенный к силовым структурам российский телеграмм-канал Shot. По его информации, задержаны – две подруги из Самары, которые путешествовали на автомобиле США. На территорию базы они якобы заехали случайно, когда искали ближайший McDonald's.

Россияне, проживающие в США, жалуются, что подобные случаи случаются из-за особенностей расположения базы, ведь пропускной пункт размещен дальше от фактического въезда на территорию Кэмп-Пендлтон.

Какие еще проблемы имеют россияне в США?