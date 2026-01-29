Про це пише пропагандистська інформагенція ТАСС з посиланням на російське посольство у Вашингтоні.
Що відомо про затримання?
За даними дипмісії, жінок звинувачують у несанкціонованому в'їзді на територію військового об'єкта. Наразі вони перебувають у місцевому депортаційному центрі та очікують повернення до Росії.
Про інцидент 26 січня також повідомив наближений до силових структур російський телеграм-канал Shot. За його інформацією, затримані – дві подруги з Самари, які подорожували автомобілем США. На територію бази вони нібито заїхали випадково, коли шукали найближчий McDonald's.
Росіяни, які проживають у США, скаржаться, що подібні випадки трапляються через особливості розташування бази, адже пропускний пункт розміщений далі від фактичного в'їзду на територію Кемп-Пендлтон.
Які ще проблеми мають росіяни у США?
Значною проблемою для росіян у США залишаються атаки на "тіньовий флот". На початку січня поблизу берегів Америки захопили російські танкери Marinera та Sophia, що належать тіньовому флоту, на підставі ордера федерального суду. Обидва захоплених судна пов'язані з Венесуелою.
Вони займалися перевезенням підсанкційної нафти, а одне з них навіть йшло під російським прапором. У Кремлі розкритикували дії США та заявили, що захоплення американськими військовими танкера під російським прапором у міжнародних водах є порушенням Конвенції ООН з морського права 1982 року.
Також США затримали нафтовий танкер Olina, який належить тіньовому флоту Росії, в Карибському басейні. Танкер використовувався для перевезення російської нафти з порушенням санкцій, і на нього накладено обмеження з боку декількох країн, зокрема США, ЄС і Великобританії.