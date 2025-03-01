"Должен был быть подарок Трампу": в Москве показательно арестовывают украинцев

Путинский режим не прекращает свой террор и преследования. Так в Москве арестовали двух украинцев за якобы попытку теракта, хотя один из них не имел украинского паспорта, но это ему "приписали".

Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, добавив, что фсб пыталась обвинить Украину в попытке взорвать духовника Путина Тихона Шевкунова. Один задержанный якобы принадлежал к русской православной церкви.

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"Подарок" перед переговорами

Всем понятно, что дело "шито белыми нитками", о нем даже смешно говорить. Но его можно рассмотреть под другим углом. Например, президент США Дональд Трамп очень серьезно относится к теме покушений.

Он сам пережил покушение, к тому же Республиканская партия очень консервативная, религиозная. Поэтому в деле соединилось все: духовник Путина, религия и покушение на убийство. Такой "подарок" по случаю визита Зеленского в США,

– подчеркнула Ольга Романова.

Задержание в Москве должно было стать дополнительным раздражителем во время переговоров Зеленского с Трампом. Также вся эта история показывает, что кем бы ни был украинец в России, какие должности он бы не занимал – это никого не волнует. Если есть приказ задержать, то его непременно выполнят.

Перед тем в России арестовали журналистку Екатерину Барабаш. Она кинокритик и возвращалась в Россию после международного кинофестиваля в Берлине. Женщина родилась в Украине, ее сын и внук остались здесь жить и работать. Это все стало причинами для ареста.

Такие примеры только подтверждают, что наличие украинского паспорта является сигналом для режима прибегать к любым действиям и подвергать людей опасности. Путин до сих пор не отказался от циничной задачи – уничтожить как можно больше украинцев.