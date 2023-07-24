Один из этапов восстановления справедливости, – юрист-аналитик о задержании экс-военкома Одессы
Государственное бюро расследований задержало экс-руководителя Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. Он оказался в центре скандала по поводу незаконного обогащения и пытался убежать от следствия.
Это 24 Каналу прокомментировал юрист-аналитик Андрей Вигиринский. По его словам, радует, что Борисов все же нашелся, потому что новости о том, что он покинул территорию Украины, как минимум дискредитировали органы государственной власти.
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Финальный результат
Для украинского общества очень важно все, что связано с незаконным обогащением, коррупцией и несением государственной/военной службы. Люди возмущаются и это эмоциональное возмущение от проявлений цинизма требует быстрой реакции.
Реакцию на действия военнослужащего украинцам предлагали в несколько этапов. Сначала журналистское расследование, разоблачившее ситуацию. Далее последовала рефлексия на уровне Совета нацбезопасности и обороны с отстранением военкома.
Этому еще предшествовали истории, что военкомы поедут на фронт. Однако я так понимаю, эта история не нашла своего воплощения в жизни,
– сказал юрист-аналитик.
И вот финальный результат, это, по существу, закономерный процесс – регистрация уголовного производства и сообщение о подозрении.
"Я бы относиться к схожему характеру новостей от ДБР или Службы безопасности Украины как к одному из этапов восстановления справедливости, потому что уголовные наказания или преследования – это поиск истины в части или становление виновности личности", – отметил Вигиринский.
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Скандал с военкомом Борисовым: коротко
- В начале лета вышло расследование, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова владеет недвижимостью и автомобилями в Испании на миллионы долларов. В 2022 году мать военкома стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 миллионов евро. Кроме того, в этом году она приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 миллиона гривен.
- На скандал с военкомом отреагировал президент Владимир Зеленский. Во время заседания Ставки 22 июня он поручил Валерию Залужному уволить Борисова с должности руководителя Одесского ТЦК и СП.
- Борисова, который наживается во время войны, отстранили от исполнения обязанностей. Теперь обязанности руководителя ТЦК и СП исполняет его заместитель.
- 22 июля ДБР вручило подозрение Евгению Борисову. Максимальный срок, угрожающий одесскому военному – 10 лет лишения свободы.