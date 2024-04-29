Кресло под Шойгу шатается: кому выгоден арест его заместителя

В России задержан Тимур Иванов, который был заместителем министра обороны Сергея Шойгу. Его обвиняют в получении взятки в размере более 1 миллиарда рублей. Арест чиновника такого уровня обязательно был согласован с Владимиром Путиным.

Об этом рассказала 24 Каналу российская оппозиционерка Ольга Курносова, подчеркнув, что также в курсе задержания своего заместителя был и министр обороны России. Шойгу потерпел огромный удар, и кресло под ним зашаталось.

К теме Пожирают своих: у Зеленского сказали, кто "под прицелом" Кремля после ареста заместителя Шойгу

Отрежут от источников финансирования

В то же время российская оппозиционерка уверяет, что согласно информации из ее источников, министр обороны России удержится на своей должности.

Однако его от источников финансирования отрежут. Те люди, которых посадят присматривать за ним, уже сами будут относить начальству украденные деньги, а Шойгу эти средства, в том объеме как раньше, уже попадать не будут,

– отметила она.

Также был допрошен первый заместитель Шойгу – Руслан Цаликов, который, вероятно, будет уволен с должности.

2 версии, почему задержали Иванова

"В России 17 мая должно состояться назначение нового правительства. В ожидании этого, "грызня под ковром" такая отчаянная, что летят куски чуть ли не "кости". Именно такая "кость" – арест Иванова", – объяснила Курносова.

В то же время есть 2 версии, почему задержали Иванова:

одна из них – возможно, его обвинят в государственной измене. Однако пока это только версия на основе "слива" из Кремля;

вторая – противостояние различных группировок внутри Кремля.

Путину важно сохранить баланс. Если группировка Ковальчуков (олигархов, приближенных к Путину – 24 Канал), в которую входит Шойгу и арестованный Иванов, набрала слишком большой аппаратный вес, то нужно немного дать им "по зубам" и позволить силовикам кого-то из них схватить,

– отметила российская оппозиционерка.

В этом смысле Тимур Иванов и есть та жертва, которая "просилась в руки", по мнению Курносовой, ведь за ним долгое время следили, однако решения от Путина на его арест раньше не было. Однако сейчас оно появилось, это означает, что главе Кремля это выгодно.

"Кроме того, Шойгу за полгода, пока Украина не получала в большом объеме помощь, не продемонстрировал прорыва на фронте. Получается, что минобороны не только коррумпированное, но и еще воевать не может. Поэтому пусть его чиновники посидят в тюрьме", – резюмировала Ольга Курносова.

Что известно о задержании заместителя Шойгу